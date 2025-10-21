fechar
Avenida Norte: Governo lança licitação para definir novo modal de transporte público para a maior avenida do Recife

Com recursos do Novo PAC, governo de Pernambuco lança licitação para realização de estudos de viabilidade para transporte coletivo

Por Roberta Soares Publicado em 21/10/2025 às 11:10 | Atualizado em 21/10/2025 às 11:27
Governo do Estado busca soluções de mobilidade para os 8,6 km da maior avenida da capital, com foco na sustentabilidade e eficiência do transporte coletivo - JC IMAGEM

O governo de Pernambuco lançou uma licitação pública para a contratação de estudos de viabilidade técnica e econômica que definam um novo modal de transporte público coletivo para a Avenida Norte, considerada a maior avenida do Recife, com 8,6 quilômetros de extensão. Com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o objetivo é identificar soluções de transporte mais sustentáveis para a avenida, uma das mais congestionadas da capital e onde operam apenas ônibus urbanos, que diariamente ficam presos no trânsito.

A Avenida Norte é um corredor vital não só para o sistema viário, mas principalmente para o transporte público da Região Metropolitana do Recife. Tem início na Ponte do Limoeiro – conectando o Bairro do Recife ao bairro de Santo Amaro, na área central – e se estendendo até o bairro da Macaxeira, no fim da Zona Norte da capital. É um corredor de transporte coletivo fundamental para a conexão de toda a área norte do Grande Recife com o Centro da capital.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), que está coordenando o processo, a contratação do estudo é um passo importante na escolha da melhor solução de mobilidade para o corredor. Mas, a mesma secretaria, já adianta que, embora o objetivo central seja a melhoria da utilização da via pelo transporte coletivo, a intenção é aprimorar o sistema sem, contudo, comprometer o espaço já destinado aos carros particulares.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS CORREDORES DE TRANSPORTE, BRT E ATÉ MONOTRILHO

O planejamento do novo modal de transporte coletivo da Avenida Norte inclui a possibilidade de interseções com os ônibus que operam em outras duas vias de grande circulação da capital: a Avenida Cruz Cabugá e a Avenida Agamenon Magalhães. Ambas estão localizadas na área central do Recife, mas apenas a Avenida Agamenon Magalhães possui integração com o TI Joana Bezerra.

No fim de 2023, quando o governo federal abriu as inscrições para os projetos de mobilidade dentro do PAC Seleções, o governo do Estado inscreveu um projeto que previa a construção de um Corredor Estrutural de Transporte Público na Avenida Norte.

A proposta, que é original de 2011, desenvolvida durante a segunda gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB), está prevista no Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Recife (PDTU/RMR).

Embora o veículo oficialmente escolhido para o Corredor Estrutural de Transporte Público da Avenida Norte fosse o BRT (Bus Rapid Transit), a pretensão do governo - pelo menos na época - era viabilizar o transporte sobre trilhos, seja por meio de um Monotrilho ou de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). E, em alguns trechos, o corredor seria elevado.

FINANCIAMENTO E ESCOPO DO CORREDOR DE TRANSPORTE

O projeto que foi inscrito em 2023 estava orçado em mais de R$ 430 milhões, com o valor exato estimado em R$ 435.175.305,30. Desse montante, R$ 430.823.552,25 seriam provenientes de recursos federais do Orçamento Geral da União (OGU), enquanto a contrapartida do Estado seria de R$ 4.351.753,05. O PAC Seleções - uma continuação do Novo PAC - destinaria R$ 65,2 bilhões na primeira etapa de investimentos em obras como mobilidade.

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) foi o autor e responsável pelo cadastro da proposta. O Corredor Estrutural de Transporte Público da Avenida Norte teria 8,1 quilômetros de extensão. O trajeto começaria na Avenida Cruz Cabugá e se estenderia até o Terminal Integrado da Macaxeira. A implantação do projeto seria dividida em três etapas: atualização do projeto básico já existente, licitação para a execução das obras e, por fim, a operacionalização do corredor.

INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E IMPACTO SOCIAL

A estrutura do corredor que foi inscrito no PAC Seleções previa a instalação de 17 estações de embarque e desembarque ao longo da Avenida Norte, além de dois terminais que seriam construídos nos entroncamentos com a 2ª e a 3ª Perimetrais.

A operação do novo modal seria realizada por concessão pública ou Parceria Público Privada (PPP). O projeto visava contemplar o Sistema Estrutural Integrado (SEI), integrando o transporte de toda a RMR. Atualmente, mais de 50 linhas de ônibus circulam diariamente pela Avenida Norte.

A implantação do corredor estrutural é considerada fundamental para garantir a prioridade do transporte coletivo, com a previsão de faixa segregada para garantir a fluidez desse modo de transporte. O objetivo seria permitir que os veículos de alta capacidade (BRTs ou transporte sobre trilhos) circulassem com uma velocidade operacional superior a 20 km/h, o que, consequentemente, reduziria o tempo de deslocamento dos passageiros.

Características operacionais do projeto incluem:

- Cobrança tarifária nas estações;

- Faixas de ultrapassagem nas estações;

- Serviços expressos.

Na época, o CTM argumentava que o projeto traria benefícios para os usuários dos 14 municípios que compõem a RMR, através da rede de linhas integradas do SEI. O Corredor Estrutural atravessaria os bairros de Santo Amaro, Torreão, Encruzilhada, Rosarinho, Tamarineira, Casa Amarela e Macaxeira, além de margear Espinheiro, Mangabeira, Alto José do Pinho, Morro da Conceição, Vasco da Gama e Nova Descoberta.

A defesa do projeto foi ancorada na importância da Avenida Norte e nos gargalos existentes ao longo de sua extensão, que atualmente reduzem a velocidade comercial dos ônibus. Os principais pontos de estrangulamento citados pelo CTM incluíam a intersecção com a Ponte do Limoeiro e os cruzamentos com a Avenida Cruz Cabugá (Santo Amaro), a Avenida João de Barros (Encruzilhada), a Rua Padre Lemos (Casa Amarela) e o trecho entre o acesso à Rua Vasco da Gama e a Rua Nova Descoberta (Casa Amarela).

Além das melhorias para o transporte de massa, o projeto também contemplava a construção de 16,2 quilômetros de ciclovias. O processo licitatório estabelece o dia 10 de dezembro de 2025, às 10h, como prazo final para a apresentação das propostas. O edital completo pode ser acessado no site www.compras.pe.gov.br.

 

