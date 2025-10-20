Sobrecarga, velocidade e problemas mecânicos: PRF faz perícia para descobrir causas da colisão com ônibus que deixou 17 mortos no interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite de sexta-feira (17), no Km 126,9 da BR-423, no município de Saloá, no Agreste do Estado

Sobrecarga, excesso de velocidade e problemas mecânicos são algumas das prováveis causas da perda de controle do motorista que conduzia o ônibus de turismo e provocou a morte de 17 passageiros, deixando mais de 20 feridos, alguns com gravidade. O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB) aconteceu na noite de sexta-feira (17/10), no Km 126,9 da BR 423, no município de Saloá, Agreste de Pernambuco.

E, pelo que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apurou no local, ao perder o controle do caminhão, o motorista acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. A maioria das vítimas morreu na hora e os feridos foram atendidos em hospitais da região e transferidos para o Recife.

A BF Turismo é a proprietária do ônibus envolvido no sinistro, que havia sido fretado para transportar passageiros que tinham viajado da Bahia para fazer compras no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste de Pernambuco.

PERÍCIA TÉCNICA COM EQUIPAMENTOS USADOS EM COLISÃO QUE MATOU 41 EM MINAS GERAIS

PRF está fazendo perícia no local do sinistro com equipamentos que foram usados na colisão com ônibus que provocou a morte de 41 pessoas em Minas Gerais - PRF Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17) - DIVULGAÇÃO

No domingo, a PRF iniciou uma perícia técnica administrativa para contribuir com a elucidação das causas do sinistro de trânsito. O objetivo é identificar elementos, evidências e documentos sobre a dinâmica da colisão - ou seja, como o sinistro aconteceu e se coincide com o que o motorista e passageiros sobreviventes contaram.

Policiais federais de Pernambuco e de Sergipe, com especialização em perícia administrativa, estão fazendo uso de técnicas e dispositivos tecnológicos que registram com detalhes o local do sinistro e os vestígios ainda existentes. Drones e um scanner, que mapeia e reconstrói o cenário da colisão, também estão sendo utilizados. Os equipamentos, inclusive, são os mesmos usados na perícia do sinistro que provocou a morte de 41 pessoas em dezembro de 2024, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

A estimativa é de que o parecer técnico pericial da PRF, que contém a conclusão sobre a dinâmica e as causas do sinistro, seja concluído em até 30 dias. O documento ficará à disposição da Polícia Científica, a fim de auxiliar nas investigações do caso, e também servirá para subsidiar políticas de prevenção de sinistros de trânsito.

AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA FEZ PASSAGEIROS SEREM ARREMESSADOS PARA FORA DO ÔNIBUS

PRF está fazendo perícia no local do sinistro com equipamentos que foram usados na colisão com ônibus que provocou a morte de 41 pessoas em Minas Gerais - DIVULGAÇÃO Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17) - DIVULGAÇÃO

Além da sobrecarga, possível excesso de velocidade e problemas mecânicos, a falta do uso de segurança pelos passageiros do ônibus pode ter sido determinante para aumentar o número de mortos no sinistro.

"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. As causas do sinistro estão sendo apuradas", informou a PRF em nota.

TESTE DO BAFÔMETRO NEGATIVO

O motorista teve apenas ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool. O condutor foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois foi conduzido à Delegacia de Garanhuns. O sinistro, entretanto, está sendo investigado pela equipe da Delegacia de Saloá.

O motorista, identificado como Devanir Rodrigues, falou sobre o caso. Em entrevista ao jornal local TV LW, ele disse que a viagem seguia tranquila, quando perdeu o controle do freio durante uma descida na rodovia.

"O ônibus vinha em uma velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo bom. Aí do nada, quando comecei a descer a descida, ele perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, o que que foi", afirmou. "Fico muito triste, nunca passei por isso, é muita tristeza, vou abandonar o serviço, parei. Depois desse constrangimento, não quero mais", reforçou.



NÚMERO DE PASSAGEIROS

O número de pessoas transportadas no ônibus ainda é incerto porque foram encontradas três listas de passageiros no veículo e nenhuma delas correspondia à quantidade real de ocupantes. Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), havia 40 pessoas no veículo, número maior do que o declarado pela empresa responsável pela viagem no termo de fretamento.

Para a SDS e a PRF, algumas pessoas pegaram carona durante o trajeto. Mas, apesar da lotação acima do informado, o ônibus trafegava dentro da capacidade máxima, que era de 50 passageiros.

