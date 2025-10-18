Ônibus que capotou em Saloá tinha mais passageiros que o registrado e polícia investiga possíveis caronas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veículo comportava até 50 passageiros e não estava com lotação irregular. Polícia Civil abriu inquérito para investigar causa do capotamento.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que o ônibus que capotou na noite da última sexta-feira (18) na PE-423, em Saloá, no Agreste, levava mais passageiros do que os registrados oficialmente no termo de fretamento da viagem.

“Encontramos três relações no veículo, a maior delas com 32 ocupantes, mas as investigações realizadas até o momento pela Polícia Civil e oitiva das vítimas apontam para 40 pessoas que eram passageiros desse ônibus”, declarou Carvalho.

O veículo, no entanto, tinha capacidade para 50 passageiros, o que afasta, por ora, irregularidade de lotação.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há indícios de que algumas pessoas teriam embarcado como caronas no veículo. O órgão descobriu a divergência na quantidade de passageiros após as listas encontradas não coincidem com o número total de ocupantes atendidos nos hospitais.

"A princípio existia uma lista com 32 passageiros, mas foi verificado que também poderia ter outros passageiros que pegaram carona nesse veículo, até pela quantidade de pessoas que deram entrada nos hospitais”, disse Cristiano Mendonça, assessor da PRF.

A Polícia Civil conduz as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste sábado (18), a corporação informou que já foram colhidos depoimentos dos motoristas e de alguns passageiros que estão em condições de prestar esclarecimentos.

O trabalho imediato está concentrado na identificação das vítimas e na devolução dos corpos às famílias. A partir dessa fase, o inquérito segue para apurar a dinâmica do acidente.

“As perícias já estão sendo realizadas, tanto tanatoscópicas quanto no local do crime e no próprio ônibus. Acreditamos que, ao final, a gente consiga identificar as causas do acidente e dar uma resposta à sociedade”, informou Renato Rocha, delegado geral da Polícia Civil de Pernambuco.

Entre as hipóteses analisadas está a possível falha no sistema de freios, informada pelos motoristas, que ainda será confirmada ou descartada com base nos laudos técnicos.

O gerente geral da Polícia Científica de Pernambuco, Wagner Bezerra, afirmou que apenas os primeiros levantamentos da perícia foram realizados e que é necessário concluir todos os exames para que os peritos possam apresentar um laudo consistente.

Serão feitas análises no local do capotamento e no interior do ônibus, que foi levado para a sede da PRF em Garanhuns.

Bezerra afirmou que a Polícia Científica trabalha para entregar o resultado da perícia dentro dos 30 dias previstos. "As perícias detalharão com mais calma se houve falha mecânica, falha humana, todo o contexto a gente tem que analisar".

17 mortos e outros feridos

A secretaria estadual de Saúde confirmou que 17 pessoas morreram no capotamento do ônibus. Até o momento, 11 corpos já foram identificados com o apoio dos institutos de identificação da Bahia e de Minas Gerais, estados de origem das vítimas.

Além das vítimas fatais, outras 18 pessoas foram levadas ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns. Uma dessas pessoas morreu neste sábado e outra está em estado grave na UTI.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, seis vítimas estão na sala verde da unidade de saúde, com escoriações leves, e outras cindo já receberam alta.

Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17) - DIVULGAÇÃO

Motorista alega problema no freio

O ônibus de turismo retornava para a Bahia após uma excursão no tradicional polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, e dois motoristas se revezaram no volante. Os dois sobreviveram.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia; em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. A PRF informou que alguns passageiros foram arremessados do veículo.

O motorista que conduzia o veículo no momento do acidente declarou ter perdido o controle do veículo por um problema no freio durante uma descida da rodovia.

"O ônibus vinha em uma velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo bom. Aí do nada, quando comecei a descer a descida, ele perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, o que que foi", afirmou.