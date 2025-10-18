Lula lamenta morte de passageiros de ônibus na BR-423, em Saloá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente Lula (PT) lamentou, na tarde deste sábado (18), a morte de 17 pessoas no capotamento de um ônibus ocorrido na noite da última sexta-feira (17) na BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste pernambucano.

Pelas redes sociais, ele prestou solidariedade às famílias das vítimas e destacou a gravidade da tragédia registrada durante o retorno de uma excursão ao polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor.", declarou Lula.

Horas depois, a governadora Raquel Lyra também se manifestou publicamente. Em missão internacional na China desde o último dia 14, ela afirmou estar acompanhando a situação à distância e prestou condolências aos familiares.

"Neste momento de dor, quero me solidarizar às famílias enlutadas que perderam seus entes no acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste. Infelizmente, a tragédia vitimou 17 pessoas e deixou vários feridos. Desde o primeiro instante da notícia, permaneci, daqui da China, em contato com a governadora em exercício Priscila Krause. Agora, rezo para que Deus dê o conforto necessários às famílias das vítimas."

Poucas horas após o acidente, Raquel Lyra já havia usado as redes sociais para informar que estava acompanhando a mobilização das equipes locais. "Mesmo de longe a gente segue acompanhando Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá. As equipes estão trabalhando para atender todos os que precisarem de socorro", publicou.

A governadora em exercício, Priscila Krause, também se pronunciou neste sábado (18), relatando contato com os governos da Bahia e de Minas Gerais para alinhamento de apoio às vítimas e seus familiares. *"Lamento profundamente o trágico acidente ocorrido nesta sexta-feira (17) na Serra dos Ventos, nas imediações do município de Saloá. Minha solidariedade e orações estão com as famílias das vítimas, especialmente aquelas que vieram da Bahia e de Minas Gerais", disse Priscila.

Na redes social X (antigo Twitter), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou que vai auxiliar o governo de Pernambuco. "Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais. Como governador da Bahia, estou atento às necessidades dos feridos e de suas famílias, colocando o Estado à disposição para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio".

Acidente de ônibus em Saloá

O ônibus de turismo retornava para a Bahia após uma viagem de compras no Agreste pernambucano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia antes de tombar.

A corporação informou que alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, o que indica possível falta de uso do cinto de segurança.

Em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) neste sábado (18), foi confirmado que 17 pessoas morreram no acidente. Dez corpos já foram identificados e os demais aguardam identificação por impressões digitais.