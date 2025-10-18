fechar
Lula lançará programa de crédito de R$ 40 bilhões para reformas de casas

A linha de crédito tem como objetivo principal promover o direito à moradia adequada, permitindo que as famílias realizem melhorias em suas casas

Por JC Publicado em 18/10/2025 às 5:00
O novo programa do governo é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais e de adequação
O novo programa do governo é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais e de adequação

*Com Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança na segunda-feira (20) o Programa Reforma Casa Brasil, que ofertará crédito facilitado e apoio técnico para reformas e melhorias em moradias, conforme informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O evento está marcado para as 15h30 e será realizado no Palácio do Planalto. Serão, ao todo, R$ 40 bilhões de crédito habitacional no programa.

O novo programa do governo é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais e de adequação. Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

RECURSOS

Segundo a Secom, R$ 30 bilhões do crédito habitacional virão do Fundo Social e beneficiarão famílias que ganham até R$ 9,6 mil. Outros R$ 10 bilhões são provenientes da Caixa Econômica Federal, por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), e serão voltados para famílias com rendas superiores a R$ 9,6 mil.

A meta inicial do governo, segundo a Secom, é atingir 1,5 milhão de contratações. O Reforma Casa Brasil foi elaborado pelos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa.

A medida prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com a atração de juros reduzidos e prazos de pagamento flexíveis, variando de 24 a 60 meses.

A nova linha de crédito tem como objetivo principal promover o direito à moradia adequada, permitindo que as famílias realizem melhorias essenciais em suas casas relacionadas à salubridade, segurança, habitabilidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa ataca uma frente complementar à redução do déficit habitacional. "Alcançamos o menor déficit habitacional da história do Brasil e vamos avançar mais. Com o programa de reformas, trabalhamos em outra frente: ajudando as famílias a ampliarem e melhorarem suas casas”, afirmou o ministro.

 

 

 
 
 

Nova promessa imobiliária do Nordeste, João Pessoa judicializa prédios na beira-mar e coloca em risco quase 200 obras
Recarga de veículos elétricos: Pernambuco define novas regras para ponto de carregamento

