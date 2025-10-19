SDS confirma identificação das 17 vítimas do sinistro com ônibus em Saloá
Doze corpos já foram liberados para as famílias; perícia papiloscópica concluiu a identificação de todas as vítimas fatais
Clique aqui e escute a matéria
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou, na manhã deste domingo (19), que os 17 corpos das vítimas do sinistro de trânsito ocorrido em Saloá, no Agreste do Estado, já foram identificados pelo setor de perícia papiloscópica do Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
De acordo com o órgão, doze corpos já foram liberados para os familiares. Os cinco restantes permanecem no IML, aguardando os trâmites de retirada.
Em nota, a SDS reforçou o empenho das equipes técnicas e periciais para garantir que o processo de liberação ocorra com agilidade, sensibilidade e respeito às famílias enlutadas.
O sinistro, que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica, está sendo investigado para determinar as circunstâncias da tragédia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O sinistro
Na noite de sexta-feira (17), um ônibus de turismo retornava para a Bahia, após uma excursão em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste pernambucano, capotou entre os municípios de Saloá e Garanhuns.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um ônibus, que transportava 30 pessoas, perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia; em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. As causas do sinistro estão sendo apuradas.
O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool.
A PRF informou que alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. A maioria das vítimas era do sexo feminino.