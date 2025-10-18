Mortes em Saloá: 'Nunca passei por isso, é muita tristeza', diz motorista de ônibus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ônibus tombou na BR-423, entre os municípios de Saloá e Garanhuns, no Agreste pernambucano, na noite da sexta-feira (17). Polícia apura o caso

O motorista que diria o ônibus envolvido no grave sinistro de trânsito com 16 mortos, entre os municípios de Saloá e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, falou sobre o caso. Devanir Rodrigues declarou ao jornal local TV LW que a viagem seguia tranquila, quando perdeu o controle do freio durante uma descida na rodovia.

"O ônibus vinha em uma velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo bom. Aí do nada, quando comecei a descer a descida, ele perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, o que que foi", afirmou o motorista, que teve apenas ferimentos leves.

O sinistro de trânsito aconteceu na BR-423. "Fico muito triste, nunca passei por isso, é muita tristeza, vou abandonar o serviço, parei. Depois desse constrangimento, não quero mais", disse o motorista ao jornal local. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool.

O ônibus de turismo retornava para a Bahia após uma excursão no tradicional polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano. Transportava mais de 30 pessoas.

De acordo com PRF, o motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia; em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. As causas do sinistro estão sendo apuradas.

A PRF informou que alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança.

Do total de mortos confirmados até agora, 11 eram mulheres e quatro eram homens.

O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) disse, em nota, que recebeu 17 pacientes. Dois estão em estado grave e seguem sob cuidados intensivos da equipe médica. Os demais permanecem em observação na unidade.

GOVERNADOR DA BAHIA SE PRONUNCIA

Na redes social X (antigo Twitter), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), declarou que vai auxiliar o governo de Pernambuco.

"Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais", afirmou.

Segundo Rodrigues, alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou.

"Como governador da Bahia, estou atento às necessidades dos feridos e de suas famílias, colocando o Estado à disposição para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio."

EMPRESA DE ÔNIBUS DIVULGA NOTA



A BF Turismo, proprietária do ônibus envolvido no sinistro, lamentou a tragédia e disse que "está a caminho do local para acompanhar a situação, prestar assistência e reunir informações oficiais junto às autoridades competentes".

"A BF Turismo se solidariza com todas as vítimas e seus familiares, reafirmando seu compromisso com a transparência, o respeito e responsabilidade."

DIRETORIA DO MODA CENTER LAMENTA TRAGÉDIA

Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria do Moda Center, em Santa Cruz do Capiberibe, lamentou a tragédia. E disse que "se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas".