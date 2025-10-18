fechar
Mobilidade | Notícia

Passageiros foram arremessados após ônibus tombar em Saloá, Agreste de Pernambuco; eles estariam sem cinto de segurança

Balanço inicial da PRF confirmou que ao menos 15 pessoas, sendo 11 mulheres, morreram após o sinistro na BR-423, na noite dessa sexta-feira (17)

Por Raphael Guerra Publicado em 18/10/2025 às 8:30 | Atualizado em 18/10/2025 às 10:39
Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17)
Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17) - DIVULGAÇÃO

A falta do uso do cinto de segurança pode ter sido determinante para aumentar o número de passageiros mortos durante o sinistro envolvendo um ônibus de turismo no Km 126,9 da BR 423, no município de Saloá, Agreste de Pernambuco. A tragédia aconteceu por volta das 19h45 da sexta-feira (17).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou.

A PRF informou que ao menos 15 pessoas morreram no local, sendo 14 mulheres e quatro homens. Havia 30 pessoas na lista de passageiros, mas o total de feridos não foi confirmado oficialmente. 

"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. As causas do sinistro estão sendo apuradas", informou a PRF em nota. 

A informação inicial é de que o ônibus havia sido fretado para transportar passageiros que tinham viajado da Bahia para fazer compras no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste de Pernambuco. 

O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) disse, em nota, que recebeu 17 pacientes. Dois estão em estado grave e seguem sob cuidados intensivos da equipe médica. Os demais permanecem em observação.

DIVULGAÇÃO
Sinistro com ônibus de turismo em Saloá, no Agreste de Pernambuco, deixou vários mortos na noite da sexta-feira (17) - DIVULGAÇÃO

MOTORISTA FEZ TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois foi conduzido à Delegacia de Garanhuns.

A rodovia foi liberada às 4h deste sábado, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros e da perícia do Instituto de Criminalística. A Polícia Civil vai investigar o caso.

GOVERNADOR DA BAHIA PROMETE APOIO

Na redes social X (antigo Twitter), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), declarou que vai auxiliar o governo de Pernambuco.

"Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais", afirmou.

Segundo Rodrigues, alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou.

"Como governador da Bahia, estou atento às necessidades dos feridos e de suas famílias, colocando o Estado à disposição para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio."

DIRETORIA DO MODA CENTER LAMENTA TRAGÉDIA

Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria do Moda Center, em Santa Cruz do Capiberibe, lamentou a tragédia. E disse que "se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas".

