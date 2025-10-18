Passageiros foram arremessados após ônibus tombar em Saloá, Agreste de Pernambuco; eles estariam sem cinto de segurança
Balanço inicial da PRF confirmou que ao menos 15 pessoas, sendo 11 mulheres, morreram após o sinistro na BR-423, na noite dessa sexta-feira (17)
A falta do uso do cinto de segurança pode ter sido determinante para aumentar o número de passageiros mortos durante o sinistro envolvendo um ônibus de turismo no Km 126,9 da BR 423, no município de Saloá, Agreste de Pernambuco. A tragédia aconteceu por volta das 19h45 da sexta-feira (17).
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou.
A PRF informou que ao menos 15 pessoas morreram no local, sendo 14 mulheres e quatro homens. Havia 30 pessoas na lista de passageiros, mas o total de feridos não foi confirmado oficialmente.
"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. As causas do sinistro estão sendo apuradas", informou a PRF em nota.
A informação inicial é de que o ônibus havia sido fretado para transportar passageiros que tinham viajado da Bahia para fazer compras no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste de Pernambuco.
O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) disse, em nota, que recebeu 17 pacientes. Dois estão em estado grave e seguem sob cuidados intensivos da equipe médica. Os demais permanecem em observação.
MOTORISTA FEZ TESTE DO BAFÔMETRO
O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois foi conduzido à Delegacia de Garanhuns.
A rodovia foi liberada às 4h deste sábado, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros e da perícia do Instituto de Criminalística. A Polícia Civil vai investigar o caso.
GOVERNADOR DA BAHIA PROMETE APOIO
Na redes social X (antigo Twitter), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), declarou que vai auxiliar o governo de Pernambuco.
"Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais", afirmou.
Segundo Rodrigues, alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou.
"Como governador da Bahia, estou atento às necessidades dos feridos e de suas famílias, colocando o Estado à disposição para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio."
DIRETORIA DO MODA CENTER LAMENTA TRAGÉDIA
Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria do Moda Center, em Santa Cruz do Capiberibe, lamentou a tragédia. E disse que "se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas".