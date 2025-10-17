fechar
Mulher perde controle do carro e bate em caminhão na BR-101

Carro atravessou o canteiro central e colidiu com caminhão; motorista teve ferimentos leves e trânsito ficou complicado na região

Por TV Jornal Publicado em 17/10/2025 às 16:24
Na última sexta-feira, uma mulher perdeu o controle do carro que dirigia na BR-101 Sul, próximo ao Cabo de Santo Agostinho, e colidiu com um caminhão que trafegava na direção oposta. O veículo branco atravessou o canteiro central antes da colisão.

A frente do carro ficou completamente destruída, mas a motorista, que estava sozinha, sofreu apenas ferimentos leves. Mercadorias que estavam no veículo se espalharam pela pista, causando transtornos no trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as causas do acidente. Segundo um porta-voz da PRF, a condutora perdeu o controle, rodou e invadiu a contramão. Felizmente, o impacto ocorreu na lateral do carro, do lado do passageiro, o que evitou consequências mais graves.

Possíveis motivos para o acidente incluem cochilo ao volante, desatenção ou perda do controle do veículo.

Enquanto o carro era retirado, o trânsito no local ficou complicado. A PRF orienta os motoristas a dirigirem com cautela na região.

