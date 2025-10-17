Ônibus tomba e deixa vítimas na BR-423, em Saloá
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a ocorrência de tombamento do ônibus deu-se nas imediações da Serra dos Ventos, na rodovia BR-423
Na noite desta sexta-feira (17), um grave sinistro de trânsito, envolvendo um ônibus, aconteceu na BR-423, entre os municípios de Saloá e Garanhuns, no Agreste pernambucano. O veículo tombou na estrada e deixou vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.
Ainda segundo os Bombeiros, a ocorrência de tombamento do ônibus deu-se nas imediações da Serra dos Ventos. Foram imediatamente enviadas cinco viaturas, entre salvamento, resgate e comando operacional.
O ônibus teria saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, e seguia de volta para a Bahia no momento do tombamento, transportando cerca de 30 pessoas.
A ocorrência está em andamento e as informações iniciais são apenas da existência de vítimas nos local.