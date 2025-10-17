fechar
Mobilidade | Notícia

Ônibus tomba e deixa vítimas na BR-423, em Saloá

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a ocorrência de tombamento do ônibus deu-se nas imediações da Serra dos Ventos, na rodovia BR-423

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 22:43 | Atualizado em 17/10/2025 às 22:48
A ocorrência está em andamento e as informações iniciais são apenas da existência de vítimas nos local

Na noite desta sexta-feira (17), um grave sinistro de trânsito, envolvendo um ônibus, aconteceu na BR-423, entre os municípios de Saloá e Garanhuns, no Agreste pernambucano. O veículo tombou na estrada e deixou vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os Bombeiros, a ocorrência de tombamento do ônibus deu-se nas imediações da Serra dos Ventos. Foram imediatamente enviadas cinco viaturas, entre salvamento, resgate e comando operacional.

O ônibus teria saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, e seguia de volta para a Bahia no momento do tombamento, transportando cerca de 30 pessoas.

A ocorrência está em andamento e as informações iniciais são apenas da existência de vítimas nos local.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

