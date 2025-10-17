fechar
Fatalidade em São Lourenço da Mata: caminhão desgovernado causa morte e estragos em residências

Caminhão desgovernado tomba, derrama carga de cerâmica e mata pedreiro. Outra vítima ficou ferida; causas ainda estão sob investigação

Por TV Jornal Publicado em 17/10/2025 às 16:56
Um caminhão carregado de cerâmica tombou na manhã desta quinta-feira (17) na Rua Leopoldina Correia, em São Lourenço da Mata, espalhando parte da carga e provocando a morte de um pedreiro.

O sinistro aconteceu por volta das 8h da manhã, após o veículo descer desgovernado uma ladeira.

Vítimas

O pedreiro Jorge Mendes da Silva, de 52 anos, foi atingido e ficou preso sob a cabine do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o homem já se encontrava sem vida no momento do resgate.

Outro pedestre, Edivaldo, conseguiu escapar com ferimentos leves. Ele contou que voltava para casa quando percebeu o caminhão descendo em alta velocidade.

“Eu não ouvi barulho de freio, só vi o caminhão vindo. Corri para um vão e consegui me salvar”, relatou.
Segundo ele, um poste acabou segurando parte da carga e impediu que o acidente tivesse consequências ainda mais graves.

Danos materiais

O impacto também causou danos em residências próximas ao local. Moradores relataram susto e preocupação com a recorrência de acidentes na área. Silvana, uma das residentes, afirmou que já houve ocorrências anteriores.

“Não é a primeira vez que isso acontece. Uma vez, uma moto também desceu a ladeira e atingiu minha casa”, disse.

Investigação das causas

Após o ocorrido, a área foi isolada para garantir a segurança dos moradores. Os imóveis atingidos foram interditados pela Defesa Civil de São Lourenço da Mata. O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar perícia no local e apurar as causas do tombamento.

As investigações seguem em andamento.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

