Idosa morre após ser atropelada por ônibus e aguardar dias por UTI no Grande Recife
Maria do Socorro Ferreira Ramos foi atingida por ônibus no T.I. Pelópidas da Silveira e família denuncia falta de assistência e esclarecimentos
Uma idosa de 63 anos morreu no município de Paulista, no Grande Recife, após ser atropelada por um ônibus e esperar dias por um leito de UTI que não estava disponível. Familiares reclamam da demora no atendimento e da ausência de respostas da empresa responsável pelo transporte.
O acidente
Maria do Socorro Ferreira Ramos foi atingida por um ônibus da linha Abreu e Lima/PCR, operado pela empresa Conorte, enquanto tentava acessar a plataforma de embarque do Terminal Integrado Pelópidas da Silveira. Testemunhas relatam que a vítima foi arremessada com o impacto.
Após o acidente, Maria foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração, onde permaneceu internada necessitando de leito de UTI, que não foi disponibilizado a tempo. A família relata indignação com a demora no atendimento, que consideram essencial para salvar vidas.
"Eu, particularmente, estou me sentindo impotente por ter visto minha tia se acabar da pior forma, uma pessoa que não merecia", afirmou um parente da vítima, denunciando falta de atenção adequada durante o período crítico.
Falta de esclarecimentos
Os familiares também criticam a empresa responsável pelo ônibus: "Até agora a gente não sabe de nada, eu só sei que ela foi atropelada, que tem uma câmera no ônibus, mas até agora a Conorte não entrou em contato com a gente para dar nenhum parecer", disse o parente.
O corpo de Maria do Socorro Ferreira Ramos será sepultado nesta terça-feira (30) em um cemitério particular de Paulista. Ela era viúva e deixa dois filhos.
