Mulher e filho adolescente são esfaqueados por companheiro embriagado em Jaboatão
Crime aconteceu em Piedade e vítimas precisaram de ajuda de vizinhos; agressor fugiu e Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar crianças
Uma mulher de 43 anos e seu filho adolescente foram esfaqueados pelo companheiro dela no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O homem estava embriagado e fugiu após a agressão. O incidente levou à intervenção de vizinhos e do Conselho Tutelar, que acompanha a família.
Mulher estava com criança no colo
De acordo com testemunhas, a mulher estava em casa com seus filhos quando o companheiro chegou bêbado e iniciou uma discussão. Durante o conflito, ele atacou a mulher com uma faca enquanto ela segurava a filha de 2 anos nos braços. O adolescente de 14 anos, tentando intervir, também foi ferido.
Após o ataque, vizinhos socorreram a mulher e o adolescente. Uma moradora que presenciou os desdobramentos relatou que ambos já apresentavam ferimentos quando ela chegou.
Intervenção
O Conselho Tutelar foi acionado devido à presença das crianças no local. O Conselheiro Tutelar Irmão Enoque informou que estão sendo tomadas medidas para oferecer apoio psicológico à família, encaminhando-os ao CREAS para reduzir o trauma causado pelo episódio de violência doméstica.
O suspeito conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. A polícia segue monitorando a situação para localizar e responsabilizar o homem pelo ataque.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais