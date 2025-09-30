fechar
Vídeos | Notícia

Mulher e filho adolescente são esfaqueados por companheiro embriagado em Jaboatão

Crime aconteceu em Piedade e vítimas precisaram de ajuda de vizinhos; agressor fugiu e Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar crianças

Por TV Jornal Publicado em 30/09/2025 às 11:03
Mulher e filho adolescente são vítimas de violência doméstica em Piedade
Mulher e filho adolescente são vítimas de violência doméstica em Piedade - TV Jornal

Uma mulher de 43 anos e seu filho adolescente foram esfaqueados pelo companheiro dela no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O homem estava embriagado e fugiu após a agressão. O incidente levou à intervenção de vizinhos e do Conselho Tutelar, que acompanha a família.

Mulher estava com criança no colo

De acordo com testemunhas, a mulher estava em casa com seus filhos quando o companheiro chegou bêbado e iniciou uma discussão. Durante o conflito, ele atacou a mulher com uma faca enquanto ela segurava a filha de 2 anos nos braços. O adolescente de 14 anos, tentando intervir, também foi ferido.

Após o ataque, vizinhos socorreram a mulher e o adolescente. Uma moradora que presenciou os desdobramentos relatou que ambos já apresentavam ferimentos quando ela chegou.

Leia Também

Intervenção

O Conselho Tutelar foi acionado devido à presença das crianças no local. O Conselheiro Tutelar Irmão Enoque informou que estão sendo tomadas medidas para oferecer apoio psicológico à família, encaminhando-os ao CREAS para reduzir o trauma causado pelo episódio de violência doméstica.

O suspeito conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. A polícia segue monitorando a situação para localizar e responsabilizar o homem pelo ataque.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Violência doméstica

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica
Violência Doméstica

Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica

Compartilhe

Tags