Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru

Genildo foi baleado ao impedir que vizinho atirasse em sua filha; suspeito foi preso em flagrante minutos após o crime. Confira detalhes

Um desentendimento entre vizinhos terminou em morte na noite de domingo, em Caruaru. Por volta das 18h30, Genildo foi atingido por um disparo de arma de fogo ao tentar proteger a filha. O suspeito é Edivaldo Antônio da Silva, de 47 anos, que, segundo familiares, teria saído armado com a intenção de atirar na jovem.

Genildo foi baleado na porta da casa da filha e levado ao Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos. No local do crime ainda há sinais da violência. A polícia acredita que o suspeito tenha se desfeito da arma em um matagal, mas ele foi localizado e preso minutos depois, sendo autuado em flagrante.

Relatos da família

Vitória Barros, filha da vítima, lembrou o pai vestindo a camisa usada em seu trabalho como bombeiro civil e na limpeza noturna do Regional. O irmão de Genildo, Joel Barros, contou como começou o conflito: "Isso começou quando minha sobrinha foi morar vizinha dele, a mulher dele nutria inveja da minha sobrinha.

Joel afirmou que, nesse momento, o vizinho e a esposa aguardavam armados. "Ao descer as escadas, Edivaldo e sua esposa estavam aguardando para atirar na sobrinha de Joel. Ao perceber o perigo, Genildo se jogou na frente, sendo atingido pela bala."

Ele completou que a intenção inicial era matar sua irmã e que a mãe também poderia ter sido atingida. Durante a luta corporal que se seguiu, ambas acabaram feridas.

Investigação

A Polícia Civil segue com as apurações para esclarecer os detalhes do crime e confirmar a versão apresentada pelos familiares.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.