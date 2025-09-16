Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tragédia na rua Santanésia

Na noite da última segund-afeira (15), uma idosa de 70 anos foi agredida pelo afilhado, por volta das 21h, na rua Santanésia, na Bomba do Hemetério.

Gritos da idosa ecoaram pela vizinhança, pedindo por socorro durante as agressões de seu afilhado, um homem de 46 anos. Quando os vizinhos entraram na residência o suspeito conseguiu fugir.

A mulher estava bastante machucada no banheiro da casa, com ferimentos no rosto e na cabeça, inclusive dentes quebrados.

A população alcançou e reteve o suspeito até a chegada da polícia militar. A idosa foi levada para o Hospital da Restauração. Apesar dos ferimentos graves, ela conseguiu confirmar que seu afilhado era o agressor.

Vida precedente ao ato brutal

Os residentes da casa, a vítima e a mãe do agressor, haviam praticamente criado o homem. Segundo relatos, o afilhado se tornava altamente agressivo depois de consumir álcool. Era comum os vizinhos saírem de suas casas com medo quando percebiam o estado de embriaguez do homem.

"Quando eu ouvi os gritos, imediatamente fui verificar o que estava acontecendo. Foi horrível encontrar a senhora naquele estado", contou uma das vizinhas.

"Ele é uma boa pessoa quando sóbrio, mas quando bebe, ele se transforma. Todos temiam que um dia algo assim acontecesse", concluiu outro morador.

Momentos antes do ataque, a mãe do agressor, que é deficiente visual, foi retirada de casa e colocada em segurança na casa de parentes.

Prisão

O suspeito, que seria usuário de drogas e medicamentos controlados, foi detido pela polícia. Aparentemente, essa combinação de substâncias teve um efeito alucinógeno que resultou no violento ataque.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o suspeito não emitiu declarações na audiência de custódia. Agora, ele permanece sob custódia enquanto aguarda a decisão judicial se ele responderá o processo em liberdade ou se será enviado para o Cotel.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais