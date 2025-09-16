fechar
Alagamentos no Túnel da Abolição: falta de manutenção provoca transtornos no trânsito do Recife

Agentes da CTTU tentam minimizar os transtornos e a previsão é de que a via seja liberada nesta terça-feira (16). Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 16/09/2025 às 18:04
O Túnel da Abolição, no bairro da Madalena, no Recife, está alagado novemente. A interdição do equipamento gera diversos transtornos para o trânsito da cidade, agravando os recorrentes engarradamentos.

Quem transita na área com frequência conta que muitas vezes basta um pouco de chuva para inundar uma das principais vias que conecta a cidade.

A causa do alagamento e ações

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado, desta vez o alagamento foi provocado pela sujeira do local, o que impossibilitou o trabalho das bombas de sucção.

O trabalho de limpeza e manutenção preventiva do maquinário não estava acontecendo de maneira regular, provocando a situação caótica do túnel

A SEDU vem de forma pontual para resolver a interdição, enquanto o ente municipal ainda não se pronunciou sobre a manutenção preventiva e limpeza do equipamento.

Com a interdição, o trânsito ficou bastante problemático na Rua Real da Torre. Agentes da CTTU tentam minimizar os transtornos. A previsão é que a liberação do túnel ocorra ainda nesta terça-feira (16).

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

