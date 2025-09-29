Motociclista cai em buraco aberto enquanto fazia entregas por aplicativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motociclista cai em cratera na Zona Sul do Recife, ele não ficou ferido. Moradores denunciam inércia das autoridades sobre buraco há 4 meses

Uma câmera de segurança da Rua Doutor Luiz Correia de Oliveira, em Boa viagem, capturou o exato momento de um incidente. Pouco após a meia-noite, um motociclista que fazia entrega por aplicativo falhou ao ver o buraco na rua e acabou caindo com a moto.

Felizmente, a vítima não ficou gravemente ferida. De acordo com moradores, a cratera foi aberta há cerca de quatro meses pela Compesa, companhia de saneamento da região, para reparos em uma tubulação. Apesar de alguns esforços para resolução do problema, o buraco ainda persiste.

Risco de acidentes



Segundo os moradores, há pelo menos quatro meses o buraco foi aberto para o reparo de uma tubulação, e até agora não foi fechado.

"Já abriram, já colocaram placa, tiraram placa, os moradores aqui sinalizaram, e continua abrindo. Ninguém resolve", conta um morador do local.

A área é frequentada por muitas escolas, incluindo a Escola Barão, além de uma série de outras instituições nas proximidades. Vários residentes tentaram sinalizar a obra e o perigo que ela representa, mas sem uma solução definitiva, o dia a dia na rua tem sido caótico.

Embora a baixa velocidade permitida na rua tenha evitado acidentes fatais até o momento, o risco permanece se as condições não mudarem.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais