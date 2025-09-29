Motociclista cai em buraco aberto enquanto fazia entregas por aplicativo
Motociclista cai em cratera na Zona Sul do Recife, ele não ficou ferido. Moradores denunciam inércia das autoridades sobre buraco há 4 meses
Por
TV Jornal
Publicado em 29/09/2025 às 17:32
X
Uma câmera de segurança da Rua Doutor Luiz Correia de Oliveira, em Boa viagem, capturou o exato momento de um incidente. Pouco após a meia-noite, um motociclista que fazia entrega por aplicativo falhou ao ver o buraco na rua e acabou caindo com a moto.
Felizmente, a vítima não ficou gravemente ferida. De acordo com moradores, a cratera foi aberta há cerca de quatro meses pela Compesa, companhia de saneamento da região, para reparos em uma tubulação. Apesar de alguns esforços para resolução do problema, o buraco ainda persiste.
Risco de acidentes
Segundo os moradores, há pelo menos quatro meses o buraco foi aberto para o reparo de uma tubulação, e até agora não foi fechado.
"Já abriram, já colocaram placa, tiraram placa, os moradores aqui sinalizaram, e continua abrindo. Ninguém resolve", conta um morador do local.
A área é frequentada por muitas escolas, incluindo a Escola Barão, além de uma série de outras instituições nas proximidades. Vários residentes tentaram sinalizar a obra e o perigo que ela representa, mas sem uma solução definitiva, o dia a dia na rua tem sido caótico.
Embora a baixa velocidade permitida na rua tenha evitado acidentes fatais até o momento, o risco permanece se as condições não mudarem.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais