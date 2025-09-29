fechar
Vídeos | Notícia

Motociclista cai em buraco aberto enquanto fazia entregas por aplicativo

Motociclista cai em cratera na Zona Sul do Recife, ele não ficou ferido. Moradores denunciam inércia das autoridades sobre buraco há 4 meses

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 17:32
Imagens da tubulação do buraco que está aberto
Imagens da tubulação do buraco que está aberto - TV Jornal

Uma câmera de segurança da Rua Doutor Luiz Correia de Oliveira, em Boa viagem, capturou o exato momento de um incidente. Pouco após a meia-noite, um motociclista que fazia entrega por aplicativo falhou ao ver o buraco na rua e acabou caindo com a moto.

Felizmente, a vítima não ficou gravemente ferida. De acordo com moradores, a cratera foi aberta há cerca de quatro meses pela Compesa, companhia de saneamento da região, para reparos em uma tubulação. Apesar de alguns esforços para resolução do problema, o buraco ainda persiste.

Leia Também

Risco de acidentes 

Segundo os moradores, há pelo menos quatro meses o buraco foi aberto para o reparo de uma tubulação, e até agora não foi fechado.

"Já abriram, já colocaram placa, tiraram placa, os moradores aqui sinalizaram, e continua abrindo. Ninguém resolve", conta um morador do local. 

A área é frequentada por muitas escolas, incluindo a Escola Barão, além de uma série de outras instituições nas proximidades. Vários residentes tentaram sinalizar a obra e o perigo que ela representa, mas sem uma solução definitiva, o dia a dia na rua tem sido caótico.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Embora a baixa velocidade permitida na rua tenha evitado acidentes fatais até o momento, o risco permanece se as condições não mudarem. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags