Pernambuco | Notícia

Compesa implanta sistema para garantir abastecimento no Agreste durante parada da Transposição do São Francisco

Obra de R$ 3,6 milhões na Barragem Góis, em Sertânia, vai reforçar a Adutora do Agreste e reduzir impactos de manutenção no canal do São Francisco

Por JC Publicado em 29/09/2025 às 16:54
Estrutura de bombeamento flutuante sendo instalada na Barragem Góis, em Sertânia
Estrutura de bombeamento flutuante sendo instalada na Barragem Góis, em Sertânia - Divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está implantando um sistema flutuante de bombeamento na Barragem Góis, em Sertânia, para reduzir os impactos de futuras manutenções no canal da Transposição do Rio São Francisco. O investimento é de R$ 3,6 milhões e a conclusão da obra está prevista para outubro.

O novo sistema terá capacidade para captar até 3 mil litros de água por segundo e reforçar a Adutora do Agreste, responsável pelo fornecimento de água a cidades como Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Fazenda Nova e Barra de Farias (Brejo da Madre de Deus).

Manutenção do canal

Divulgação
Barragem Góis receberá sistema de captação capaz de bombear até 3 mil litros de água por segundo para a Adutora do Agreste - Divulgação

A medida foi adotada após o Governo Federal indicar a necessidade de uma nova manutenção no canal da Transposição, ainda sem data definida, mas que poderá durar até 80 dias. Durante esse período, o calendário de abastecimento nas cidades atendidas pela Adutora poderia ser triplicado, ampliando os intervalos de fornecimento de água.

“Por isso, a governadora Raquel Lyra liberou os recursos necessários para viabilizar a obra, essencial para a continuidade da exploração das águas do rio São Francisco, mesmo durante períodos em que o canal da transposição necessite de paradas programadas para manutenção”, afirma o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Segundo ele, o sistema vai garantir segurança hídrica para milhares de moradores do Agreste que dependem diretamente do projeto de integração do São Francisco.

