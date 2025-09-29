Compesa implanta sistema para garantir abastecimento no Agreste durante parada da Transposição do São Francisco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Obra de R$ 3,6 milhões na Barragem Góis, em Sertânia, vai reforçar a Adutora do Agreste e reduzir impactos de manutenção no canal do São Francisco

Clique aqui e escute a matéria

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está implantando um sistema flutuante de bombeamento na Barragem Góis, em Sertânia, para reduzir os impactos de futuras manutenções no canal da Transposição do Rio São Francisco. O investimento é de R$ 3,6 milhões e a conclusão da obra está prevista para outubro.

O novo sistema terá capacidade para captar até 3 mil litros de água por segundo e reforçar a Adutora do Agreste, responsável pelo fornecimento de água a cidades como Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Fazenda Nova e Barra de Farias (Brejo da Madre de Deus).

Manutenção do canal

Barragem Góis receberá sistema de captação capaz de bombear até 3 mil litros de água por segundo para a Adutora do Agreste - Divulgação

A medida foi adotada após o Governo Federal indicar a necessidade de uma nova manutenção no canal da Transposição, ainda sem data definida, mas que poderá durar até 80 dias. Durante esse período, o calendário de abastecimento nas cidades atendidas pela Adutora poderia ser triplicado, ampliando os intervalos de fornecimento de água.

“Por isso, a governadora Raquel Lyra liberou os recursos necessários para viabilizar a obra, essencial para a continuidade da exploração das águas do rio São Francisco, mesmo durante períodos em que o canal da transposição necessite de paradas programadas para manutenção”, afirma o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Segundo ele, o sistema vai garantir segurança hídrica para milhares de moradores do Agreste que dependem diretamente do projeto de integração do São Francisco.