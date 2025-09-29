fechar
Comédia romântica da Netflix mistura mistério e humor em noite agitada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 16:42
Lançado em 22 de maio de 2020, o filme Um Crime para Dois (The Lovebirds) é uma comédia romântica dirigida por Michael Showalter, conhecida por seu trabalho em Doentes de Amor. Estrelado por Issa Rae e Kumail Nanjiani, o longa acompanha Leilani e Jibran, um casal que, à beira da separação, se vê envolvido em um assassinato. Para limpar seus nomes e salvar o relacionamento, eles embarcam em uma noite caótica tentando resolver o mistério.

Com uma duração de 1h26min, o filme se passa em tempo real, aproveitando o ritmo acelerado para explorar a dinâmica do casal em crise.

A trama mistura elementos de mistério com humor, criando situações inusitadas que desafiam os protagonistas a confrontarem suas diferenças. O elenco também conta com Paul Sparks, conhecido por seu trabalho em Boardwalk Empire.

Disponível na Netflix, Um Crime para Dois oferece uma abordagem leve e divertida sobre relacionamentos, escolhas e as reviravoltas inesperadas da vida.

