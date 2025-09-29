Você precisa ver esse filme com viagem no tempo e mistério em da Netflix
O filme Corte no Tempo (Time Cut), lançado em 30 de outubro de 2024 pela Netflix, mistura elementos de ficção científica e mistério. Dirigido por Hannah MacPherson e escrito por ela em parceria com Michael Kennedy, o longa acompanha Lucy Field, interpretada por Madison Bailey, uma estudante do ensino médio que, ao encontrar acidentalmente uma máquina do tempo, é transportada para o ano de 2003. Nessa época, sua irmã mais velha, Summer (Antonia Gentry), foi assassinada por um assassino mascarado. Lucy tenta impedir o crime, enfrentando dilemas sobre as consequências de suas ações no passado.
O elenco também conta com Griffin Gluck, Michael Shanks e Rachael Crawford. Com duração de 1h31min, o filme apresenta uma narrativa que mistura mistério, drama e ficção científica. A trama explora temas como destino, escolhas e as implicações de alterar eventos passados. A produção foi realizada em Winnipeg, Canadá, e utiliza cenários que evocam a estética dos anos 2000.
Corte no Tempo está disponível para streaming na Netflix, oferecendo aos espectadores uma história envolvente que combina elementos de mistério com conceitos de viagem no tempo.
