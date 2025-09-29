Você precisa ver esse filme com viagem no tempo e mistério em da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Corte no Tempo (Time Cut), lançado em 30 de outubro de 2024 pela Netflix, mistura elementos de ficção científica e mistério. Dirigido por Hannah MacPherson e escrito por ela em parceria com Michael Kennedy, o longa acompanha Lucy Field, interpretada por Madison Bailey, uma estudante do ensino médio que, ao encontrar acidentalmente uma máquina do tempo, é transportada para o ano de 2003. Nessa época, sua irmã mais velha, Summer (Antonia Gentry), foi assassinada por um assassino mascarado. Lucy tenta impedir o crime, enfrentando dilemas sobre as consequências de suas ações no passado.

O elenco também conta com Griffin Gluck, Michael Shanks e Rachael Crawford. Com duração de 1h31min, o filme apresenta uma narrativa que mistura mistério, drama e ficção científica. A trama explora temas como destino, escolhas e as implicações de alterar eventos passados. A produção foi realizada em Winnipeg, Canadá, e utiliza cenários que evocam a estética dos anos 2000.

Corte no Tempo está disponível para streaming na Netflix, oferecendo aos espectadores uma história envolvente que combina elementos de mistério com conceitos de viagem no tempo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br