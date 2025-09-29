Tudo por Jojo: Drama alemão da Netflix retrata amizade, ciúmes e despedidas em Berlim
O filme Tudo por Jojo (original Für Jojo) estreou na Netflix em 11 de julho de 2022, sob direção de Barbara Ott. Ambientado na Alemanha, o longa acompanha Paula e Jojo, amigas inseparáveis desde a infância, cujas rotinas de aventura em Berlim são abaladas quando Jojo decide se casar.
A narrativa se concentra em Paula, interpretada por Caro Cult, cujo apego à amizade gera uma tensão crescente: ela se vê tomada pelo desejo de impedir o enlace, numa ação que expõe vulnerabilidades emocionais. Jojo, papel de Nina Gummich, representa a transição para uma nova fase da vida, marcada por escolhas que se distanciam das travessuras do passado.
Com duração de cerca de 90 minutos, o filme utiliza Berlim e a ilha de Sylt como cenários, mesclando momentos leves e dramáticos. A produção também aborda temas como amadurecimento, insegurança emocional e os limites entre vínculo afetivo saudável e dependência.
O elenco coadjuvante inclui Steven Sowah, Susanne Bredehöft e Louis Nitsche, entre outros. “Tudo por Jojo” convida o espectador a refletir sobre como relacionamentos evoluem à medida que pessoas escolhem caminhos distintos.
