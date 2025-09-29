fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tudo por Jojo: Drama alemão da Netflix retrata amizade, ciúmes e despedidas em Berlim

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 13:34
Tudo por Jojo: Drama alemão da Netflix retrata amizade, ciúmes e despedidas em Berlim
Tudo por Jojo: Drama alemão da Netflix retrata amizade, ciúmes e despedidas em Berlim - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme Tudo por Jojo (original Für Jojo) estreou na Netflix em 11 de julho de 2022, sob direção de Barbara Ott. Ambientado na Alemanha, o longa acompanha Paula e Jojo, amigas inseparáveis desde a infância, cujas rotinas de aventura em Berlim são abaladas quando Jojo decide se casar.

A narrativa se concentra em Paula, interpretada por Caro Cult, cujo apego à amizade gera uma tensão crescente: ela se vê tomada pelo desejo de impedir o enlace, numa ação que expõe vulnerabilidades emocionais. Jojo, papel de Nina Gummich, representa a transição para uma nova fase da vida, marcada por escolhas que se distanciam das travessuras do passado.

Com duração de cerca de 90 minutos, o filme utiliza Berlim e a ilha de Sylt como cenários, mesclando momentos leves e dramáticos. A produção também aborda temas como amadurecimento, insegurança emocional e os limites entre vínculo afetivo saudável e dependência.

O elenco coadjuvante inclui Steven Sowah, Susanne Bredehöft e Louis Nitsche, entre outros. “Tudo por Jojo” convida o espectador a refletir sobre como relacionamentos evoluem à medida que pessoas escolhem caminhos distintos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

SBT e Netflix chegam a acordo e renovam contrato de Chiquititas
Chiquititas

SBT e Netflix chegam a acordo e renovam contrato de Chiquititas
Como Ponto Vermelho mexe com o medo no catálogo da Netflix
Netflix

Como Ponto Vermelho mexe com o medo no catálogo da Netflix

Compartilhe

Tags