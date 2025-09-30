Motorista de aplicativo é assaltado enquanto parava para urinar no Recife
Rafael teve o carro usado para trabalho roubado por criminosos armados e faz apelo por informações; veículo emprestado do irmão não possui seguro
Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, enquanto parava o carro para urinar. Criminosos armados levaram o veículo, que era emprestado do irmão e não possui seguro, e ainda ligaram para familiares da vítima exigindo dinheiro.
O assalto
As imagens de câmeras de segurança mostram Rafael estacionando seu HB20 preto na rua Jean-Emilie-Favre. Logo em seguida, um carro preto com três ocupantes retorna, dois deles descem e, armados, roubam o veículo usado pelo motorista para trabalhar.
"Eu estava muito apertado, estava a fim de urinar, aí procurei um canto que seja não muito deserto… Aí fui lá, urinei, aí quando eu estava entrando dentro do carro, chegaram três milicianos, me abordaram já armados", relatou Rafael.
Pedido de resgate
Minutos após o roubo, os criminosos entraram em contato com a família do motorista, exigindo dinheiro como forma de resgate. "Vinte minutos depois, começaram a ligar para a minha mãe, para o meu irmão, pedindo dinheiro", contou a vítima.
Rafael ainda relatou dificuldade em obter ajuda da polícia na região: "Procurei mais de duas, três horas de relógio, uma viatura, não encontrei nenhuma para poder dar suporte".
Informações sobre o veículo
O carro roubado é um HB20 preto, placa DYE-81-98, sem seguro. A vítima faz um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada pelo número 81 9 9700-9403. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.
