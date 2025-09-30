Motorista de aplicativo é assaltado enquanto parava para urinar no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rafael teve o carro usado para trabalho roubado por criminosos armados e faz apelo por informações; veículo emprestado do irmão não possui seguro

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, enquanto parava o carro para urinar. Criminosos armados levaram o veículo, que era emprestado do irmão e não possui seguro, e ainda ligaram para familiares da vítima exigindo dinheiro.

O assalto

As imagens de câmeras de segurança mostram Rafael estacionando seu HB20 preto na rua Jean-Emilie-Favre. Logo em seguida, um carro preto com três ocupantes retorna, dois deles descem e, armados, roubam o veículo usado pelo motorista para trabalhar.

"Eu estava muito apertado, estava a fim de urinar, aí procurei um canto que seja não muito deserto… Aí fui lá, urinei, aí quando eu estava entrando dentro do carro, chegaram três milicianos, me abordaram já armados", relatou Rafael.

Pedido de resgate

Minutos após o roubo, os criminosos entraram em contato com a família do motorista, exigindo dinheiro como forma de resgate. "Vinte minutos depois, começaram a ligar para a minha mãe, para o meu irmão, pedindo dinheiro", contou a vítima.

Rafael ainda relatou dificuldade em obter ajuda da polícia na região: "Procurei mais de duas, três horas de relógio, uma viatura, não encontrei nenhuma para poder dar suporte".

Informações sobre o veículo

O carro roubado é um HB20 preto, placa DYE-81-98, sem seguro. A vítima faz um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada pelo número 81 9 9700-9403. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais