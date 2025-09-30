Desempregado há dois anos, Rosano luta por oportunidade nas ruas
Aos 48 anos, homem busca oportunidade de emprego entre carros e semáforos, mantendo a esperança apesar das dificuldades e do preconceito enfrentado
Rosano, de 48 anos, está desempregado há mais de dois anos e enfrenta diariamente o desafio de conseguir uma nova oportunidade de trabalho. Apesar das dificuldades e rejeições, ele mantém fé e perseverança, buscando emprego nas ruas da cidade com um banner nas mãos.
Rotina de luta
Entre buzinas e sinais fechados, Rosano chama atenção pelo olhar determinado. Desde o acidente que o impossibilitou de trabalhar transportando cargas, ele concentra seus esforços em encontrar uma nova chance no mercado de trabalho, enfrentando a dura realidade do desemprego e o preconceito.
O incidente ocorreu há dois anos, quando trabalhava em um supermercado. Após a queda, Rosano não pôde mais carregar peso e precisou reinventar sua rotina. "É assim mesmo, a gente tem que continuar lutando com a cabeça erguida. Pode ter dias bons e dias ruins, mas a gente tem que seguir em frente", conta.
Solidariedade
Apesar das dificuldades, Rosano recebe apoio de pessoas que se sensibilizam com sua luta. Um casal chegou a custear um curso de vigilante para ele e oferecer cestas básicas. "Quase todos os dias eu passo aqui, fico aqui esperando uma oportunidadezinha que alguém dê a ele no meio da rua", relata um transeunte.
Mesmo enfrentando rejeições, Rosano mantém-se otimista. "Estou esperando a oportunidade de vir, curso eu tenho, tá em dia, né? Apesar de que vai ser agora em abril do ano que vem, mas tá tudo ok", diz, confiante de que sua perseverança dará resultado.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais