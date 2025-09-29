Três suspeitos de homicídio são presos após perseguição no Grande Recife
Homens foram capturados depois de colisão na BR-101 logo após o crime; grupo confessou crime e tentou subornar policiais com R$ 20 mil
Por
TV Jornal
Publicado em 29/09/2025 às 11:03
Três homens foram presos nesta terça-feira (29) após o assassinato de um homem na comunidade do Bambu, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife. A prisão ocorreu logo depois do crime, durante a tentativa de fuga dos suspeitos.
Captura após acidente
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos colidiram um carro modelo HB20 de cor bege na BR-101 e tentaram escapar pela mata.
Eles foram detidos com apoio de informações fornecidas por moradores da área. O major Jonatas Barros, subcomandante do 26º Batalhão, destacou a colaboração da população para o sucesso da operação.
Armas apreendidas
Com os suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo e nove munições, sendo que uma das armas estava com o número de série raspado.
Confissão e motivação
Na delegacia, os detidos confessaram o homicídio, afirmando que a motivação foi uma disputa pessoal. A vítima era acusada de ter matado o irmão de um dos suspeitos.
Tentativa de suborno
Ainda segundo a polícia, os homens tentaram subornar os militares oferecendo R$ 20 mil em troca de liberdade, mas não tiveram sucesso.
Por causa do acidente de trânsito, os suspeitos foram inicialmente encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de seguir para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por homicídio e tentativa de corrupção ativa.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais