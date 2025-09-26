fechar
Show de gravação do DVD de Jonas Esticado neste fim de semana, no Recife

"Poder voltar e com um DVD, para mim é uma satisfação enorme. Amanhã a gente vai dar o nome aqui", contou o artista. Confira detalhes sobre o ingresso

Por Zayra Pereira Publicado em 26/09/2025 às 21:49
Imagem de Jonas Esticado
Imagem de Jonas Esticado - Reprodução

O cantor de forró, jonas Esticado, realiza a gravação do seu novo DVD em um show no Recife Antigo, neste sábado (27). O ensaio aconteceu na noite de hoje (26).

Jonas, que mora no Recife há seis anos, conta que está com bastante expectativa quanto ao show. "A galera pedia muito para que voltasse. O nosso último foi em 2019, senão me engano. Poder voltar e com um DVD, para mim é uma satisfação enorme. Amanhã a gente vai dar o nome aqui", contou o artista.

O show conta com participações de vários cantores, como Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Tarcísio do Acordeon, todos pernambucanos. Além disso, a cantora Priscila Senna também integra o repertório.

"Vai rolar muita coisa, o repertório aqui tá grande e amanhã a gente vai ter cinco horas de show", disse Jonas Esticado.

O show, Intense 2,  será realizado no Parador e os ingressos estão disponíveis no site a partir de R$ 110.

