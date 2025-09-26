Samba Recife 2025: confira horários dos shows e preços dos ingressos
Festival reúne grandes nomes do samba e do pagode, como Thiaguinho, em dois dias de shows no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
O Samba Recife 2025 ocorre neste sábado (27) e domingo (28), a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, que recebe mais uma edição do festival.
No sábado, sobem ao palco principal Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação e Thiaguinho.
No domingo, a festa continua com Dilsinho, Jeito Moleque (que convida Gaab), Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode e Xande de Pilares. Você confere detalhes sobre horários e ingressos no fim da matéria.
Além da programação principal, o festival terá outros espaços de shows:
- Palco Experimenta – dedicado a novos talentos e fusões musicais. No sábado se apresentam Fabinho, Kamisa 10, Renan Oliveira e Yan. No domingo, o som fica por conta de Encontro de Batuqueiros, É o Tchan, Pagode do Adame e Vou Pro Sereno.
- Palco Pernambuco – reservado aos artistas locais, com uma curadoria que valoriza a diversidade de estilos e sotaques do samba feito no estado.
Confira os horários dos shows do Samba Recife:
Sábado
18h Jorge Aragão
19h15 Mumuzinho
20h30 Ferrugem
21h45 Péricles
23h Thiaguinho
00h30 Pixote
01h45 Revelação
30h30 Belo
Domingo
16h Xande de Pilares
17h Turma do Pagode
18h Dilsinho
19h É o Tchan (substitui Menos é Mais)
20h Tiee
21h Sorriso Maroto
22h Léo Santana
23h Thiago Soares
00h Jeito Moleque
Preços dos ingressos do Samba Recife
O público terá diferentes opções de áreas: Samba Lounge, Gold Stage, Camarote Azul e gazebos.
As entradas estão à venda pela Bilheteria Digital, com preços entre R$ 120 e R$ 490. Há opções de casadinha (para os dois dias) e gazebo para até 12 pessoas. Confira:
- Samba Lounge: R$ 240 | R$ 130 (social) | R$ 120 (meia)
- Samba Lounge Casadinha: R$ 320 | R$ 240 (social) | R$ 160 (meia)
- Gold Stage (Sábado): R$ 340
- Gold Stage (Domingo): R$ 290
- Gold Stage Casadinha: R$ 490
- Gazebo (12 pessoas): R$ 5.000