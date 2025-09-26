Samba Recife 2025: confira horários dos shows e preços dos ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival reúne grandes nomes do samba e do pagode, como Thiaguinho, em dois dias de shows no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Clique aqui e escute a matéria

O Samba Recife 2025 ocorre neste sábado (27) e domingo (28), a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, que recebe mais uma edição do festival.

No sábado, sobem ao palco principal Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação e Thiaguinho.

No domingo, a festa continua com Dilsinho, Jeito Moleque (que convida Gaab), Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode e Xande de Pilares. Você confere detalhes sobre horários e ingressos no fim da matéria.

Além da programação principal, o festival terá outros espaços de shows:

Palco Experimenta – dedicado a novos talentos e fusões musicais. No sábado se apresentam Fabinho, Kamisa 10, Renan Oliveira e Yan. No domingo, o som fica por conta de Encontro de Batuqueiros, É o Tchan, Pagode do Adame e Vou Pro Sereno.

Palco Pernambuco – reservado aos artistas locais, com uma curadoria que valoriza a diversidade de estilos e sotaques do samba feito no estado.

Confira os horários dos shows do Samba Recife:

Sábado

18h Jorge Aragão

19h15 Mumuzinho

20h30 Ferrugem

21h45 Péricles

23h Thiaguinho

00h30 Pixote

01h45 Revelação

30h30 Belo

Domingo



16h Xande de Pilares

17h Turma do Pagode

18h Dilsinho

19h É o Tchan (substitui Menos é Mais)

20h Tiee

21h Sorriso Maroto

22h Léo Santana

23h Thiago Soares

00h Jeito Moleque

Preços dos ingressos do Samba Recife



O público terá diferentes opções de áreas: Samba Lounge, Gold Stage, Camarote Azul e gazebos.

As entradas estão à venda pela Bilheteria Digital, com preços entre R$ 120 e R$ 490. Há opções de casadinha (para os dois dias) e gazebo para até 12 pessoas. Confira: