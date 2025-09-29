Cresce número de assaltos no Recife e moradores vivem rotina de medo
Casos de violência incluem ataques a idosos, invasões a prédios e roubos em estabelecimentos; população cobra policiamento mais constante
O aumento de ocorrências criminais tem preocupado quem vive e circula no Recife. Na Rua Carneiro Vilela, localizada no bairro dos Aflitos, os moradores relatam uma rotina de medo diante dos sucessivos casos de assaltos e invasões. A ausência de policiamento e rondas regulares intensifica o temor da comunidade.
Casal de idosos assaltado
Entre as ocorrências, está o caso de um aposentado de 76 anos e sua esposa. O casal foi surpreendido por um criminoso em uma moto e teve pertences levados, incluindo uma corrente e uma aliança de ouro com grande valor sentimental. O assalto aconteceu em frente à igreja que os dois frequentam.
Roubos e invasões a imóveis
Os relatos não se restringem a pedestres. Edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais também foram alvos recentes de criminosos.
Furtos de eletrônicos e outros itens de valor deixaram trabalhadores e comerciantes em alerta constante.
Medidas de segurança da comunidade
A sensação de insegurança obriga moradores a mudarem seus hábitos.
“Quando passamos por aqui, é segurando a bolsa”, contou uma residente. A população afirma que a presença da polícia só é reforçada nos dias de jogos de futebol realizados na região.
Ocorrências constantes
Os ataques frequentes levantam questionamentos sobre a efetividade do policiamento na área. O caso do casal de idosos é apenas um entre vários que têm se tornado recorrentes na Rua Carneiro Vilela, reforçando a cobrança por medidas mais rígidas de segurança.
