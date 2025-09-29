Cresce número de assaltos no Recife e moradores vivem rotina de medo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casos de violência incluem ataques a idosos, invasões a prédios e roubos em estabelecimentos; população cobra policiamento mais constante

O aumento de ocorrências criminais tem preocupado quem vive e circula no Recife. Na Rua Carneiro Vilela, localizada no bairro dos Aflitos, os moradores relatam uma rotina de medo diante dos sucessivos casos de assaltos e invasões. A ausência de policiamento e rondas regulares intensifica o temor da comunidade.

Casal de idosos assaltado

Entre as ocorrências, está o caso de um aposentado de 76 anos e sua esposa. O casal foi surpreendido por um criminoso em uma moto e teve pertences levados, incluindo uma corrente e uma aliança de ouro com grande valor sentimental. O assalto aconteceu em frente à igreja que os dois frequentam.

Roubos e invasões a imóveis

Os relatos não se restringem a pedestres. Edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais também foram alvos recentes de criminosos.

Furtos de eletrônicos e outros itens de valor deixaram trabalhadores e comerciantes em alerta constante.

Medidas de segurança da comunidade

A sensação de insegurança obriga moradores a mudarem seus hábitos.

“Quando passamos por aqui, é segurando a bolsa”, contou uma residente. A população afirma que a presença da polícia só é reforçada nos dias de jogos de futebol realizados na região.

Ocorrências constantes

Os ataques frequentes levantam questionamentos sobre a efetividade do policiamento na área. O caso do casal de idosos é apenas um entre vários que têm se tornado recorrentes na Rua Carneiro Vilela, reforçando a cobrança por medidas mais rígidas de segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais