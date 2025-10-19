Sepultamento de comerciante marca dia de comoção após tombamento de ônibus em Saloá
Corpo de Flávio José da Silva foi sepultado em Santa Cruz do Capibaribe; ele é uma das 17 vítimas do tombamento de ônibus na BR-423, em Saloá
Foi sepultado neste domingo (19), em Santa Cruz do Capibaribe, o corpo do comerciante Flávio José da Silva, uma das 17 vítimas do grave acidente com um ônibus que tombou na BR-423, no Agreste de Pernambuco. O clima foi de profunda tristeza e comoção entre familiares e amigos, que se despediram de um homem bastante conhecido no comércio da chamada Capital da Moda.
O velório aconteceu na Assistência São Miguel, entre o fim da noite de sábado (18) e a manhã deste domingo. O sepultamento ocorreu no Cemitério Novo, reunindo dezenas de pessoas abaladas pela tragédia. Flávio integrava um grupo de comerciantes que retornava de uma viagem de negócios quando o acidente ocorreu, entre os municípios de Paranatama e Saloá.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra rochas às margens da rodovia. Em seguida, o ônibus voltou ao sentido correto, atingiu um barranco de areia e acabou tombando.
A Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou, na tarde de sábado (18), que o número de mortos chegou a 17. “Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. As causas do sinistro estão sendo apuradas”, informou a PRF em nota.
Segundo as primeiras informações, o ônibus havia sido fretado para transportar passageiros da Bahia até o Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, tradicional destino de comerciantes que buscam produtos no atacado.
O Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, informou ter recebido 17 feridos. Dois permanecem em estado grave e seguem sob cuidados intensivos, enquanto cinco já receberam alta médica.
O motorista do veículo, Devanir Rodrigues, deu entrevista à TV LW e relatou que perdeu o freio durante uma descida na rodovia.
“O ônibus vinha em velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo certo. Aí, do nada, quando comecei a descer, ele perdeu o freio — não sei se estourou uma mangueira, o que foi”, afirmou.
Rodrigues sofreu apenas ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Garanhuns para prestar depoimento.
“Fico muito triste. Nunca passei por isso. É muita dor. Vou abandonar o serviço, parei. Depois desse constrangimento, não quero mais”, declarou o motorista, visivelmente abalado.