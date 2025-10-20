fechar
Mobilidade | Notícia

Operação da PM acaba com reserva de vagas por ‘flanelinhas’ no Recife

PM e Secon realizaram a 'Operação Vaga Livre' para liberar vagas e espaços controlados por ‘flanelinhas’. Ação fiscalizou ruas da Zona Sul e do Centro

Por Roberta Soares Publicado em 20/10/2025 às 10:13 | Atualizado em 20/10/2025 às 13:24
A opera&ccedil;&atilde;o coibiu a pr&aacute;tica de reserva de vagas e garantindo o direito de motoristas estacionarem em vias p&uacute;blicas sem constrangimentos
A operação coibiu a prática de reserva de vagas e garantindo o direito de motoristas estacionarem em vias públicas sem constrangimentos - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Secretaria de Controle Urbano do Recife (Secon) realizaram, no último fim de semana (dias 18 e 19/10), a Operação Impacto Integrado Vaga Livre, criada para coibir práticas abusivas de ‘flanelinhas’ em áreas movimentadas da capital.

O objetivo da ação é garantir a segurança dos motoristas e assegurar o direito de estacionar veículos em vias públicas sem constrangimentos ou cobranças irregulares. A operação se concentrou nas manhãs de sábado e domingo, especialmente no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital e onde a reserva ilegal de vagas é muito comum.

CONES E CAIXAS USADOS SÃO APREENDIDOS

Guga Matos/JC
Cinquenta e cinco pessoas teriam sido abordadas durante o último fim de semana - Guga Matos/JC
BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM
A operação coibiu a prática de reserva de vagas e garantindo o direito de motoristas estacionarem em vias públicas sem constrangimentos - BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM

Segundo as equipes de fiscalização, os ‘flanelinhas’ utilizavam cones, caixas e outros artefatos para a reserva indevida de vagas, prática considerada uso indevido da via pública. Durante os dois dias de atuação, 55 pessoas foram abordadas.

A Operação Vaga Livre resultou na apreensão de diversos materiais utilizados para bloquear o estacionamento. Entre os objetos apreendidos, constam 31 cones flexíveis, quatro cones barris sinalizadores, um cone balizador de um metro, quatro cavaletes de ferro, dois cavaletes de madeira e um gradil metálico. Todos os envolvidos foram devidamente orientados sobre a proibição dessas práticas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No turno da tarde, nos dois dias, a fiscalização foi realizada também no Centro do Recife, sob o comando e coordenação do 16º Batalhão. Os policiais atuaram em pontos estratégicos, como a Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, e em ruas do Bairro do Recife.

Os ‘flanelinhas’ abordados receberam orientações detalhadas sobre a irregularidade das práticas de reserva de vagas e cobrança indevida. E, segundo a PM, a Operação Vaga Livre integra uma série de medidas e ações permanentes de fiscalização e ordenamento urbano.

Leia também

Sobrecarga, velocidade e problemas mecânicos: PRF faz perícia para descobrir causas da colisão com ônibus que deixou 17 mortos no interior de Pernambuco
SEGURANÇA VIÁRIA

Sobrecarga, velocidade e problemas mecânicos: PRF faz perícia para descobrir causas da colisão com ônibus que deixou 17 mortos no interior de Pernambuco
Transporte por moto: Sem exigências e fiscalização, condutores e passageiros dos motoapps só contam com a sorte. Veja dicas para reduzir riscos
SEGURANÇA VIÁRIA

Transporte por moto: Sem exigências e fiscalização, condutores e passageiros dos motoapps só contam com a sorte. Veja dicas para reduzir riscos

Compartilhe

Tags