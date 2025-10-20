Operação da PM acaba com reserva de vagas por ‘flanelinhas’ no Recife
PM e Secon realizaram a 'Operação Vaga Livre' para liberar vagas e espaços controlados por ‘flanelinhas’. Ação fiscalizou ruas da Zona Sul e do Centro
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Secretaria de Controle Urbano do Recife (Secon) realizaram, no último fim de semana (dias 18 e 19/10), a Operação Impacto Integrado Vaga Livre, criada para coibir práticas abusivas de ‘flanelinhas’ em áreas movimentadas da capital.
O objetivo da ação é garantir a segurança dos motoristas e assegurar o direito de estacionar veículos em vias públicas sem constrangimentos ou cobranças irregulares. A operação se concentrou nas manhãs de sábado e domingo, especialmente no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital e onde a reserva ilegal de vagas é muito comum.
CONES E CAIXAS USADOS SÃO APREENDIDOS
Segundo as equipes de fiscalização, os ‘flanelinhas’ utilizavam cones, caixas e outros artefatos para a reserva indevida de vagas, prática considerada uso indevido da via pública. Durante os dois dias de atuação, 55 pessoas foram abordadas.
A Operação Vaga Livre resultou na apreensão de diversos materiais utilizados para bloquear o estacionamento. Entre os objetos apreendidos, constam 31 cones flexíveis, quatro cones barris sinalizadores, um cone balizador de um metro, quatro cavaletes de ferro, dois cavaletes de madeira e um gradil metálico. Todos os envolvidos foram devidamente orientados sobre a proibição dessas práticas.
No turno da tarde, nos dois dias, a fiscalização foi realizada também no Centro do Recife, sob o comando e coordenação do 16º Batalhão. Os policiais atuaram em pontos estratégicos, como a Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, e em ruas do Bairro do Recife.
Os ‘flanelinhas’ abordados receberam orientações detalhadas sobre a irregularidade das práticas de reserva de vagas e cobrança indevida. E, segundo a PM, a Operação Vaga Livre integra uma série de medidas e ações permanentes de fiscalização e ordenamento urbano.