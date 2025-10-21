Evento de adoção na Zona Norte do Recife busca novos lares para cães e gatos resgatados pela ONG Pegadas de Anjo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para adotar, os interessados devem ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência originais

O amor em quatro patas será o destaque do evento de adoção responsável que acontece no Carrefour do bairro da Torre, na Zona Norte do Recife, no próximo sábado (25), das 11h às 18h, no estacionamento do hipermercado.

A ação reunirá cães e gatos vacinados, vermifugados e castrados, prontos para encontrar uma nova família.

Os animais foram resgatados de situações de abandono e agora aguardam uma segunda chance, exibindo pelagem bem cuidada, olhar afetuoso e temperamentos dóceis.

A iniciativa é uma ação conjunta entre Carrefour Property, braço imobiliário do Grupo Carrefour Brasil, e a área de Causa Animal, que conta com o apoio da ONG Abrigo Pegadas de Anjos que atua na proteção e bem-estar de de cães e gatos que foram abandonados ou que vivem em condições precárias.

Também está à frente da atividade o Instituto Ampara Animal, ONG mãe que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil, que há 15 anos desenvolve um trabalho preventivo focado em conscientização, castração e adoção de animais.

A ONG já facilitou mais de 14 mil adoções, distribuído 1,8 milhão de quilos de ração e vacinado 175 mil pets.

Para adotar, os interessados devem ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência originais.

Após uma breve entrevista de avaliação, o adotante assina um termo de responsabilidade e pode levar o novo companheiro para casa no mesmo dia.

“Temos um compromisso forte com a causa animal e ficamos muito felizes em conectar pessoas a organizações sérias de proteção animal, fazendo com que o número de adoções bem-sucedidas cresça a cada edição”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property.

Além de conhecer os animais disponíveis para adoção, os visitantes poderão aproveitar as opções de lazer e gastronomia da Galeria Carrefour Recife, que abriga marcas como McDonald’s, Delta Café, Frisabor, Açaí na Cumbuca, Dom da Empada, Espaço Japa e Nosso Granel. O espaço também reúne lojas e serviços variados — O Boticário, Natura, Drogaria Carrefour, Óticas Carol, Banco 24 Horas e academia Smart Fit — além da área infantil PlushPlaying Diversões, garantindo uma experiência completa para toda a família.

Com entrada gratuita, o evento tem o objetivo de unir solidariedade, conscientização e conveniência, incentivando o público a transformar vidas por meio da adoção e do cuidado com os animais.