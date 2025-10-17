Centro Cultural Marcos Hacker de Melo realiza oficina "Caça ao Tesouro Musical" neste sábado (18)
A oficina, voltada para o público infantil, promete uma imersão no mundo lúdico de antigas máquinas musicais que marcaram os séculos 19 e 20
Uma aventura sonora espera pelas crianças neste fim de semana. A oficina “Caça ao Tesouro Musical” será realizada neste sábado (18), às 15h, no Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, e promete uma imersão lúdica e educativa no universo das antigas máquinas musicais.
Voltada para crianças de 5 a 12 anos, a atividade tem duração de uma hora e convida os pequenos exploradores a descobrir curiosidades e sons raros de equipamentos que marcaram os séculos 19 e 20. O acervo do MHM, que abriga 34 máquinas musicais em exposição permanente, inclui peças históricas, sendo a mais antiga datada de 1850.
Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticket Mais ou na bilheteria do centro cultural.
Sobre o Instituto Marcos Hacker de Melo
Criado em 2021 por Cida Hacker de Melo, o Instituto MHM é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à promoção da educação de qualidade e ao desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes.
Com atuação nos municípios de Gameleira, Barreiros e Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, o instituto impacta diretamente mais de 4 mil estudantes e 250 professores e gestores escolares, por meio de ações voltadas ao fortalecimento de competências emocionais, cidadania, pertencimento e protagonismo juvenil.
Serviço
- Oficina “Caça ao Tesouro Musical”
- Quando: sábado (18), às 15h
- Onde: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo
- Endereço: Av. Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem, Recife
- Ingressos: Ticket Mais