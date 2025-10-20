fechar
Meu Pet | Notícia

Halloween do RioMar Recife ganha versão pet com programação especial

O ''Haulloween'' será gratuito, no dia 26 de outubro, no Espaço PetMar e faz parte da programação de halloween do mall

Por Lara Calábria Publicado em 20/10/2025 às 10:42 | Atualizado em 20/10/2025 às 10:43
Halloween do RioMar Recife será em dose dupla com diversão para crianças e pets
Halloween do RioMar Recife será em dose dupla com diversão para crianças e pets - Divulgação

O Halloween do RioMar Recife será em dose dupla: com programações para as crianças e também para os pets e seus tutores, neste domingo, dia 26 de outubro, com acesso gratuito. 

Para os "pais de pets", o encontro será no Haulloween, no Espaço PetMar, localizado no estacionamento externo do RioMar Recife, próximo da entrada da Diagmax.

Já a programação infantil estará na Praça de Alimentação, com palco montado para receber a banda Mini Rock. 

SERVIÇO

  • Haulloween para pets e tutores
  • Dia: 26 de outubro de 2025
  • Horário: 16h
  • Local: PetMar, no estacionamento externo do RioMar Recife
  • Acesso gratuito

