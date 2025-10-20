Halloween do RioMar Recife ganha versão pet com programação especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ''Haulloween'' será gratuito, no dia 26 de outubro, no Espaço PetMar e faz parte da programação de halloween do mall

O Halloween do RioMar Recife será em dose dupla: com programações para as crianças e também para os pets e seus tutores, neste domingo, dia 26 de outubro, com acesso gratuito.

Para os "pais de pets", o encontro será no Haulloween, no Espaço PetMar, localizado no estacionamento externo do RioMar Recife, próximo da entrada da Diagmax.

Já a programação infantil estará na Praça de Alimentação, com palco montado para receber a banda Mini Rock.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

SERVIÇO