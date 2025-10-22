Jorge & Mateus celebra 20 anos de carreira com show no Recife neste sábado (25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento ainda contará com apresentações de Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe, na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

A dupla Jorge & Mateus se apresenta neste sábado (25), a partir das 20h, na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

O show faz parte da turnê comemorativa de 20 anos de carreira, que vem percorrendo o país desde abril e reúne os principais sucessos da trajetória dos goianos.

O evento ainda contará com apresentações de Simone Mendes — um dos maiores nomes do sertanejo atual — e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe, que completam a programação da noite.

Ingressos

Os últimos ingressos estão disponíveis no site Q2 Ingressos, com os seguintes valores:

R$ 200 (arena);

R$ 600 (lounge para 20 pessoas);

R$ 900 (open bar).

Turnê comemorativa

Com mais de 20 shows confirmados até o fim de 2025, a turnê "Jorge & Mateus – 20 Anos" celebra duas décadas de carreira com um repertório que mistura clássicos como "Amo Noite e Dia" e "Sosseguei" a faixas mais recentes.

O projeto marca também um momento simbólico para os fãs: será a última turnê da dupla antes de uma pausa anunciada recentemente.

