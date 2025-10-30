Escultura do Galo Gigante de 2026 terá parte feita com material reciclado de projeto da Cepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Erguida na Ponte Duarte Coelho, estrutura da agremiação será montada pelo multiartista Leopoldo Nó e terá participação de Júlio Gonçalves

Com foco em reforçar o seu papel pela sustentabilidade ambiental, a escultura do Galo Gigante de 2026 terá uma parte confeccionada pelo Projeto Galeria Reciclada, da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), que utiliza resíduos recicláveis da gráfica para criar obras de arte.

Erguida na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, a estrutura da maior agremiação carnavalesca do mundo será montada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega, que vai revelar detalhes da alegoria ao coordenador do Galeria Reciclada, Júlio Gonçalves, e ao presidente da Cepe, João Baltar Freire, nos primeiros dias de novembro.

Leopoldo adiantou que a peça a ser construída tem características para integrar o catálogo de objetos do projeto.

“O trabalho de Júlio é uma referência, por isso, estamos fazendo o convite para ele e sua equipe confeccionarem parte da estrutura do nosso Galo Gigante. O nosso próximo passo é discutir com Júlio, um dos nossos artesãos convidados, e com o engenheiro ligado ao projeto do Galo, a melhor maneira de dar forma à peça”, destacou Nóbrega.

Atualmente, o Galeria Reciclada realiza oficinas gratuitas e exposições de peças do seu acervo para promover o debate global sobre consumo consciente.

Idealizado por Júlio, de 86 anos, o funcionário com mais tempo de serviço na Companhia, o projeto tem como matérias-primas aparas de papel a frascos, copos plásticos, quentinhas de isopor e papelão.

“Para o Projeto Galeria Reciclada é um desafio e tanto e também uma honra integrar o grupo que vai confeccionar o Galo Gigante. Desafio dado, desafio a ser cumprido”, afirmou o coordenador.

Compromisso ambiental do Galo da Madrugada

Em 2026, o Galo da Madrugada terá como tema de seu desfile “Frevo no Planeta Galo” e vai abordar o compromisso ambiental do bloco durante o Carnaval.

A identidade visual, criada pelo artista plástico André Menezes, terá como base resíduos sólidos coletados no carnaval deste ano.

Já os carros alegóricos, assinados por Sandro Nóbrega e André Menezes, terão como inspiração as riquezas naturais do planeta, com destaque para a reciclagem e as chamadas energias limpas e renováveis. Além disso, os 30 trios serão batizados em homenagem a elementos da fauna ou da flora brasileira.

As ações voltadas à redução de impactos ambientais também serão realizadas durante o desfile. O Galo 2026 vai promover a coleta seletiva de resíduos sólidos, como latinhas, plásticos e vidros, em parceria com 12 cooperativas de catadores do Recife.

