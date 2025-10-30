Previsão do tempo: Pernambuco terá uma quinta-feira (30) seca e quente
Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica ausência de chuva em todas as regiões; Inmet prevê temperaturas de até 37°C no Sertão
A quinta-feira (30) deve ser de tempo firme em todas as regiões de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de "sem chuva" em todo o estado. A agência prevê, ainda, baixa umidade relativa do ar para o Sertão Pernambucano e o Sertão do São Francisco.
Temperaturas elevadas
O calor predomina em todas as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As máximas previstas são:
- Serra Talhada – 37°C
- Petrolina – 36°C
- Recife – 30°C
- Caruaru – 30°C
- Carpina – 30°C
- Palmares – 31°C
Segundo a Apac, entre os dias 28 e 31 de outubro, são esperadas temperaturas máximas acima dos 36°C e índices de umidade abaixo dos 30%, o que reforça a condição de calor intenso e tempo seco nessas regiões.