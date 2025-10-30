Previsão do tempo: Pernambuco terá uma quinta-feira (30) seca e quente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica ausência de chuva em todas as regiões; Inmet prevê temperaturas de até 37°C no Sertão

A quinta-feira (30) deve ser de tempo firme em todas as regiões de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de "sem chuva" em todo o estado. A agência prevê, ainda, baixa umidade relativa do ar para o Sertão Pernambucano e o Sertão do São Francisco.

Temperaturas elevadas

O calor predomina em todas as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As máximas previstas são:

Serra Talhada – 37°C

Petrolina – 36°C

Recife – 30°C

Caruaru – 30°C

Carpina – 30°C

Palmares – 31°C

Segundo a Apac, entre os dias 28 e 31 de outubro, são esperadas temperaturas máximas acima dos 36°C e índices de umidade abaixo dos 30%, o que reforça a condição de calor intenso e tempo seco nessas regiões.

