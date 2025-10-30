fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Pernambuco terá uma quinta-feira (30) seca e quente

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica ausência de chuva em todas as regiões; Inmet prevê temperaturas de até 37°C no Sertão

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 30/10/2025 às 7:46
Manh&atilde; de sol no Bairro do Recife
Manhã de sol no Bairro do Recife - Cristiane Ribeiro/JC

Clique aqui e escute a matéria

A quinta-feira (30) deve ser de tempo firme em todas as regiões de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de "sem chuva" em todo o estado. A agência prevê, ainda, baixa umidade relativa do ar para o Sertão Pernambucano e o Sertão do São Francisco. 

Temperaturas elevadas

O calor predomina em todas as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As máximas previstas são:

  • Serra Talhada – 37°C
  • Petrolina – 36°C
  • Recife – 30°C
  • Caruaru – 30°C
  • Carpina – 30°C
  • Palmares – 31°C

Segundo a Apac, entre os dias 28 e 31 de outubro, são esperadas temperaturas máximas acima dos 36°C e índices de umidade abaixo dos 30%, o que reforça a condição de calor intenso e tempo seco nessas regiões.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Calor intenso e pouca chuva devem marcar o tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (29)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Calor intenso e pouca chuva devem marcar o tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (29)
Porto de Galinhas: quarta-feira (29) terá sol entre nuvens e chuvas rápidas de forma isolada
clima

Porto de Galinhas: quarta-feira (29) terá sol entre nuvens e chuvas rápidas de forma isolada

Compartilhe

Tags