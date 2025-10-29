fechar
Porto de Galinhas: quarta-feira (29) terá sol entre nuvens e chuvas rápidas de forma isolada

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 29/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (29 de outubro de 2025), encontrará um clima típico de primavera, com sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva de forma isolada.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu ficará parcialmente nublado durante a madrugada e primeiras horas da manhã, com chuva de intensidade fraca.

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C, mantendo o calor característico do clima tropical.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, o que pode aumentar a sensação térmica durante a tarde, principalmente para quem aproveitar as piscinas naturais e outras atividades ao ar livre.

Com a combinação de sol e breves chuvas, o dia oferece condições favoráveis para caminhadas, passeios de jangada e momentos de lazer, permitindo que visitantes contemplem as paisagens que tornam Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste

