Maré baixa marca dia em Porto de Galinhas nesta terça-feira (28)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h51, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/10/2025 às 6:40
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

O amanhecer em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, está previsto para as 4h51, com o pôr do sol às 17h16, oferecendo um amplo período de luz para passeios à beira-mar e atividades aquáticas.

Segundo a Tábua de Marés, o movimento do mar nesta terça-feira deve favorecer a visitação às piscinas naturais e práticas como mergulho e passeios de jangada, mas requer atenção aos horários para garantir segurança:

Primeira maré baixa: 2h01 – 0,7 m

Primeira maré alta: 8h17 – 1,7 m

Segunda maré baixa: 14h33 – 0,9 m

Segunda maré alta: 20h41 – 1,6 m

O coeficiente de maré está estimado em 34, considerado muito baixo, o que proporciona condições mais estáveis e seguras para explorar os recifes e curtir o mar cristalino.

Os visitantes devem seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais, respeitando os horários de maré baixa e alta, para aproveitar o dia com tranquilidade e segurança.

Com mar calmo, águas límpidas e luminosidade intensa, Porto de Galinhas mantém sua posição como um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano, oferecendo experiências de lazer e contato direto com a natureza.

