Porto de Galinhas terá sol entre nuvens e chuvas rápidas nesta terça-feira (28)

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (28 de outubro de 2025), encontrará um clima típico de primavera, com sol entre nuvens e chuvas rápidas de forma isolada.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas previstas para a madrugada e o início da manhã.

O destino, situado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C, mantendo o calor característico do clima tropical.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, o que pode intensificar a sensação térmica durante a tarde, especialmente para quem estiver aproveitando as piscinas naturais e outras atividades ao ar livre.

O dia combina momentos de sol e breves chuvas, proporcionando condições favoráveis para passeios e contemplação das paisagens que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.

