Maré baixa favorece passeios em Porto de Galinhas nesta segunda (27); veja horários e condições do dia

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h51, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/10/2025 às 4:45
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

O amanhecer em Porto de Galinhas nesta segunda-feira (27 de outubro de 2025) será às 4h51, com o pôr do sol às 17h16, garantindo amplo período de luz natural para quem pretende realizar passeios de jangada, mergulhos e caminhadas à beira-mar.

De acordo com o site Tábua de Marés, o movimento do mar deve favorecer as atividades aquáticas ao longo do dia, mas requer atenção aos horários:

Primeira maré baixa: 1h13 – 0,6 m
Primeira maré alta: 7h26 – 1,8 m
Segunda maré baixa: 13h37 – 0,8 m
Segunda maré alta: 19h39 – 1,7 m

O coeficiente de maré está estimado em 45, considerado baixo, o que proporciona condições mais estáveis e seguras para as visitas às piscinas naturais e para a prática de esportes náuticos.

Para aproveitar o dia com tranquilidade, recomenda-se seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais, respeitando os períodos de maré baixa e alta.

Dessa forma, é possível garantir uma experiência segura e contemplar toda a beleza das águas cristalinas de um dos destinos mais icônicos do litoral pernambucano.


