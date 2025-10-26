Domingo (26/10) em Porto de Galinhas terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 28°C

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste domingo (26 de outubro de 2025), deve encontrar um dia típico de primavera, com sol predominante, algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

O destino, situado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar tempo firme na maior parte do dia, favorecendo passeios de jangada, mergulhos e caminhadas na faixa de areia.

À noite, o clima tende a se manter estável, com céu parcialmente limpo e temperatura agradável.

Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 23°C e 28°C, garantindo o calor típico do clima tropical e condições ideais para quem pretende relaxar à beira-mar ou explorar as piscinas naturais que tornaram Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.