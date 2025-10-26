Porto de Galinhas terá mar calmo neste domingo (26/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h51, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Neste domingo (26 de outubro de 2025), quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, encontrará um dia de tempo firme e clima propício para aproveitar o litoral.

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar céu aberto, sol constante e mar cristalino, cenário ideal para mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar.

A tabela de marés aponta condições seguras para visitação das áreas de recife: a primeira maré baixa está prevista para 0h36 (0,5 m) e a segunda para 12h56 (0,6 m).

Já a primeira maré alta ocorre às 6h46 (1,9 m) e a segunda às 18h56 (1,8 m).

O coeficiente de maré, de 51, é considerado médio, o que favorece atividades marítimas com segurança e tranquilidade.

Com boa visibilidade, clima estável e luminosidade intensa, o domingo em Porto de Galinhas promete condições ideais para contemplar as paisagens e vivenciar o ambiente natural de um dos destinos mais procurados do Nordeste.





