Sábado (25/10) em Porto de Galinhas será de mar calmo

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h51, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Neste sábado (25 de outubro de 2025), quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, encontrará um dia de condições climáticas favoráveis e cenário perfeito para o lazer ao ar livre.

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar céu aberto, tempo firme e mar cristalino, cenário ideal para mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar.

O amanhecer está previsto para 4h51, e o pôr do sol ocorrerá às 17h16, oferecendo longas horas de claridade para quem deseja explorar as praias e as famosas piscinas naturais da região.

A tabela de marés indica condições seguras para visitação dos recifes: a primeira maré baixa ocorre à 0h02 (0,4 m) e a segunda às 12h22 (0,5 m); já a primeira maré alta está prevista para 6h11 (2,0 m) e a segunda para 18h20 (1,9 m).

O coeficiente de maré, de 60, é considerado médio, o que favorece uma experiência estável e segura nas atividades marítimas.

Com luminosidade intensa, mar tranquilo e atmosfera estável, o sábado promete ser um convite para contemplar a natureza e aproveitar o melhor de Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos do Nordeste.