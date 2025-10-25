fechar
Cidades

Sábado (25/10) em Porto de Galinhas será de mar calmo

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h51, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/10/2025 às 4:45
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Neste sábado (25 de outubro de 2025), quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, encontrará um dia de condições climáticas favoráveis e cenário perfeito para o lazer ao ar livre.

 

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar céu aberto, tempo firme e mar cristalino, cenário ideal para mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar.

O amanhecer está previsto para 4h51, e o pôr do sol ocorrerá às 17h16, oferecendo longas horas de claridade para quem deseja explorar as praias e as famosas piscinas naturais da região.

A tabela de marés indica condições seguras para visitação dos recifes: a primeira maré baixa ocorre à 0h02 (0,4 m) e a segunda às 12h22 (0,5 m); já a primeira maré alta está prevista para 6h11 (2,0 m) e a segunda para 18h20 (1,9 m).

O coeficiente de maré, de 60, é considerado médio, o que favorece uma experiência estável e segura nas atividades marítimas.

Com luminosidade intensa, mar tranquilo e atmosfera estável, o sábado promete ser um convite para contemplar a natureza e aproveitar o melhor de Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos do Nordeste.

