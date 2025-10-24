Porto de Galinhas: saiba como estará a maré nesta sexta-feira (24/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h52, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Nesta sexta-feira (24 de outubro de 2025), Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve apresentar condições ideais para quem deseja aproveitar o litoral.

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terá tempo firme, céu aberto e mar cristalino, favorecendo mergulhos, passeios de jangada e caminhadas à beira-mar.

O amanhecer ocorrerá às 4h52 e o pôr do sol às 17h15, garantindo longas horas de claridade para explorar as praias e piscinas naturais.

As temperaturas devem variar entre 24°C e 32°C, típicas do clima tropical, enquanto a baixa probabilidade de chuva proporciona excelente visibilidade ao longo do dia.

A tabela de marés indica os melhores horários para aproveitar as áreas de recife com segurança: a primeira maré alta será às 5h39, atingindo 2,1 m, e a segunda maré alta às 17h47, com 2,0 m. A única maré baixa prevista ocorre às 11h49, com 0,4 m.

O coeficiente de maré é de 69, considerado médio, o que contribui para uma experiência segura e tranquila em contato com a natureza.

Com o cenário favorável e a luminosidade intensa, a sexta-feira em Porto de Galinhas se apresenta como uma excelente oportunidade para contemplar as paisagens e desfrutar de um dos destinos mais procurados do Nordeste.