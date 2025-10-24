fechar
Cidades |

Porto de Galinhas terá dia de sol e mar calmo nesta sexta-feira (24/10)

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/10/2025 às 6:00
- iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (24 de outubro de 2025), encontrará condições favoráveis para aproveitar o litoral e as atividades ao ar livre.

O destino, localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve apresentar parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da manhã com intensidade fraca a moderada.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C, mantendo o calor característico do clima tropical.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, aumentando a sensação térmica nas horas mais quentes do dia.

O cenário favorece caminhadas na faixa de areia, observação das piscinas naturais e momentos de lazer à beira-mar.

Com boa visibilidade e luminosidade intensa, o dia oferece condições ideais para explorar as paisagens que consolidam Porto de Galinhas como um dos destinos mais visitados do Nordeste.


Leia também

Sol e maré alta prometem marcam Porto de Galinhas nesta quinta-feira (23)
clima e tempo

Sol e maré alta prometem marcam Porto de Galinhas nesta quinta-feira (23)
Porto de Galinhas terá dia de sol e mar cristalino nesta quinta-feira (23)
clima

Porto de Galinhas terá dia de sol e mar cristalino nesta quinta-feira (23)

Compartilhe

Tags