Porto de Galinhas: mar calmo e coeficiente de maré baixo favorecem passeios nesta quarta-feira (29)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h50, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h16

Nesta quarta-feira (29), o amanhecer em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, está previsto para às 4h50, com o pôr do sol às 17h16, proporcionando um amplo período de luz para caminhadas à beira-mar e atividades aquáticas, conforme o site Tábuas da Maré.

Os horários das marés para o dia são:

Primeira maré baixa: 3h11 – 0,8 m

Primeira maré alta: 9h34 – 1,6 m

Segunda maré baixa: 15h57 – 0,9 m

Segunda maré alta: 22h15 – 1,6 m

O coeficiente de maré, estimado em 33, é considerado muito baixo, garantindo condições mais estáveis e seguras para explorar os recifes e curtir o mar cristalino.

Para aproveitar o dia com segurança, os visitantes devem seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais, respeitando os horários de maré baixa e alta.

Com mar calmo, águas límpidas e luminosidade intensa, Porto de Galinhas segue consolidado como um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano, oferecendo experiências de lazer e contato direto com a natureza.