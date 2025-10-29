fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Calor intenso e pouca chuva devem marcar o tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (29)

Apac prevê precipitações leves na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, enquanto o Sertão continua com calor e baixa umidade

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 7:01
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A quarta-feira (29) será marcada por tempo firme na maior parte de Pernambuco, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há possibilidade de chuva fraca e passageira apenas nas regiões Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul. O céu varia entre parcialmente nublado e claro, sem previsão de instabilidade significativa.

O Inmet manteve alerta de baixa umidade para áreas do Sertão de Pernambuco, em Serra Talhada, onde os níveis podem atingir 20%, o que aumenta o desconforto térmico e requer atenção à hidratação e exposição solar prolongada.

Temperaturas

O calor predomina em todas as regiões. No Sertão, as temperaturas variam de 17 °C a 35 °C. No Agreste, os termômetros ficam entre 18 °C e 31 °C. Na Região Metropolitana do Recife, as mínimas giram em torno de 22 °C e as máximas chegam a 29 °C, enquanto na Zona da Mata oscilam entre 21 °C e 30 °C.

