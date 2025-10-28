Previsão do tempo: Tempo firme marca a terça-feira (28) em Pernambuco, com calor e chance de pancadas leves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo com predomínio de sol, a Apac prevê chuva fraca e passageira em algumas áreas da Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste

A terça-feira (28) segue com predomínio de sol em praticamente todo o estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de chuva fraca e isolada apenas nas regiões Metropolitana, Zona da Mata e parte do Agreste.

O céu deve variar entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia, com períodos de maior nebulosidade pela manhã e à noite.

No Sertão, o tempo se mantém firme, mas o alerta de baixa umidade permanece, com níveis próximos de 25%, o que aumenta o desconforto térmico e o risco de incêndios em áreas de vegetação.

Temperaturas

O calor predomina em todas as regiões, e o dia promete ser abafado. No Sertão, as máximas alcançam 35 °C em Serra Talhada e 33 °C em Petrolina, enquanto o Agreste registra entre 18 °C e 29 °C. No Recife e na Zona da Mata, as temperaturas variam de 23 °C a 30 °C.

