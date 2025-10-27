fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Segunda-feira (27) será de sol e chuvas passageiras em parte de Pernambuco

Calor continua predominando por todo o estado com sensação térmica elevada, baixa humidade e possibilidade de pancadas de chuva. Confira

Por JC Publicado em 27/10/2025 às 7:09 | Atualizado em 27/10/2025 às 7:10
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A semana começa com predomínio de sol em todo o estado, mas com possibilidade de chuva fraca e isolada nas regiões Metropolitana, Zona da Mata e Agreste nesta segunda-feira (27). 

O céu deve variar entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia. Já o Sertão segue sob alerta de baixa umidade, com índices próximos de 20% e temperaturas elevadas.

As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Leia Também

Temperaturas

O calor continua predominando no estado hoje, com sensação térmica alta, sobretudo nas horas mais quentes do dia.

As regiões do Sertão devem registrar as maiores temperaturas, chegando a 35 °C em Serra Talhada e 33 °C em Petrolina. No Agreste, o clima varia entre 18 °C e 30 °C. No Recife, os termômetros oscilam de 23 °C a 30 °C, e na Zona da Mata, de 22 °C a 29 °C.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Professor pernambucano é premiado com pesquisa sobre gestão do risco climático na produção de alimentos
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Professor pernambucano é premiado com pesquisa sobre gestão do risco climático na produção de alimentos
Governo de Pernambuco publica novo edital das ETEs e mantém processo seletivo com prova
EDUCAÇÃO PROFISIONAL

Governo de Pernambuco publica novo edital das ETEs e mantém processo seletivo com prova

Compartilhe

Tags