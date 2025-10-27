Previsão do tempo: Segunda-feira (27) será de sol e chuvas passageiras em parte de Pernambuco
Calor continua predominando por todo o estado com sensação térmica elevada, baixa humidade e possibilidade de pancadas de chuva. Confira
Clique aqui e escute a matéria
A semana começa com predomínio de sol em todo o estado, mas com possibilidade de chuva fraca e isolada nas regiões Metropolitana, Zona da Mata e Agreste nesta segunda-feira (27).
O céu deve variar entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia. Já o Sertão segue sob alerta de baixa umidade, com índices próximos de 20% e temperaturas elevadas.
As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Temperaturas
O calor continua predominando no estado hoje, com sensação térmica alta, sobretudo nas horas mais quentes do dia.
As regiões do Sertão devem registrar as maiores temperaturas, chegando a 35 °C em Serra Talhada e 33 °C em Petrolina. No Agreste, o clima varia entre 18 °C e 30 °C. No Recife, os termômetros oscilam de 23 °C a 30 °C, e na Zona da Mata, de 22 °C a 29 °C.