Governo de Pernambuco publica novo edital das ETEs e mantém processo seletivo com prova
Para 2026, serão ofertadas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral
Clique aqui e escute a matéria
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), publicou neste sábado (26), no Diário Oficial, o novo edital do processo seletivo para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs).
Após a forte repercussão negativa diante do anúncio da mudança que substituiria a prova de admissão por um sorteio público eletrônico, a pasta voltou atrás e decidiu manter o formato tradicional de seleção, como nas edições anteriores do certame.
Para o ano letivo de 2026, serão ofertadas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral. Os interessados devem se inscrever de 31 de outubro a 7 de novembro pelo site www.educacao.pe.gov.br.
- Idepe 2024: Resultados relevam desafios e desigualdades no Ensino Médio; veja os municípios que se destacaram
- Após críticas, Governo de Pernambuco suspende sorteio para ingresso em Escolas Técnicas
- Idepe 2024: Veja os municípios de Pernambuco que se destacaram no desempenho escolar do Ensino Fundamental
As oportunidades estão disponíveis nas 56 ETEs espalhadas por todas as regiões do estado. Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda a sexta, das 10h às 12h.
Etapa única
O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
A avaliação será realizada entre os dias 11 e 21 de novembro e será constituída de 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Podem participar do processo seletivo estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio.
O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.
A divulgação do resultado definitivo está prevista para o dia 02 de dezembro.
"Educação não é jogo"
Na última quinta-feira (23), a SEE divulgou nas redes sociais que o processo seletivo para o ingresso nas ETEs seria por meio de sorteio público eletrônico. A decisão causou surpresa e diversas críticas. Nas redes sociais, estudantes, pais e professores, afirmaram que a mudança no formato de ingresso deveria ter passado por uma consulta pública.
Segundo a Secretaria de Educação, a medida buscava "garantir equidade na distribuição das vagas, promovendo o acesso de estudantes oriundos de todas as redes de ensino à educação profissional de qualidade”.
Uma estudante pernambucana, que não quis ser identificada, afirmou ter se sentindo injustiçada com a decisão do Governo de Pernambuco em mudar o processo para sorteio eletrônico. "Passei um ano e meio estudando — me dedicando todos os dias, abrindo mão de lazer, sono e tempo com a minha família — para conseguir uma vaga. Eu não estudava apenas para passar, mas para ter base suficiente para me manter dentro da ETE e aproveitar ao máximo essa oportunidade", declarou.
Kleyton Pimentel, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UMES-PE) também criticou a medida. “Queremos que o Governo do Estado invista nas ETEs para ampliar o número de vagas e permitir que mais jovens ingressem nessas escolas — e não transformar a educação em uma roleta, como se fosse um jogo”, disse.
Diante das críticas, a pasta confirmou na sexta-feira (24), que iria manter a prova de admissão como processo seletivo.
Cronograma:
- Período de inscrição: 31/10 a 07/11/2025
- Realização das provas objetivas: 11 a 21/11/2025
- Período de Revisão das Provas: 25 e 26/11/25
- Recursos da Prova: 25 e 26/11/25
- Resultado geral - primeira classificação: 02/12/2025
- Período de matrícula - primeira classificação: 03 a 09/12/2025
- Segunda classificação (1.º remanejamento): 11/12/2025
- Período de matrícula - segunda classificação: 12 e 15/12/2025
- Terceira classificação (2.º remanejamento): 17/12/2025
- Período de matrícula – terceira classificação: 18 e 19/12/2025
- Início das aulas: 03/02/2026