fechar
Enem e Educação | Notícia

Após críticas, Governo de Pernambuco suspende sorteio para ingresso em Escolas Técnicas

Segundo a SEE, a medida visava garantir equidade no acesso às vagas e ampliar a oportunidade de educação profissional para todos os estudantes

Por Mirella Araújo Publicado em 24/10/2025 às 11:29 | Atualizado em 24/10/2025 às 11:33
A Secretaria de Educação e Esportes informou que uma equipe de engenharia estará na ETE Euardo Campos para avaliar a situação da unidade
A Secretaria de Educação e Esportes informou que uma equipe de engenharia estará na ETE Euardo Campos para avaliar a situação da unidade - Alyne Pinheiro/Secretaria Estadual de Educação/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nessa quinta-feira (23), a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) anunciou que o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) seria realizado por meio de sorteio público eletrônico.

O edital lançado oferecia 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, com inscrições de 28 de outubro a 7 de novembro, pelo site www.educacao.pe.gov.br.

Segundo a secretaria, a medida buscava "garantir equidade na distribuição das vagas, promovendo o acesso de estudantes oriundos de todas as redes de ensino à educação profissional de qualidade”.

No entanto, a decisão gerou forte reação contrária à novidade. Em uma publicação nas redes sociais da SEE, que já acumula mais de 10,3 mil comentários, alunos e professores afirmaram que a mudança no formato de ingresso deveria ter passado por uma consulta pública.

Questionada nesta sexta-feira (24) pela coluna Enem e Educação, a pasta informou que voltará atrás e manterá a prova de admissão como forma de ingresso. O edital atualizado será republicado na edição do Diário Oficial deste sábado (25).

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O processo seletivo para as ETEs  vem sendo realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação contém 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Uma estudante pernambucana, que não quis ser identificada, afirmou ter se sentindo injustiçada com a decisão do Governo de Pernambuco em mudar o processo para sorteio eletrônico. "Passei um ano e meio estudando — me dedicando todos os dias, abrindo mão de lazer, sono e tempo com a minha família — para conseguir uma vaga. Eu não estudava apenas para passar, mas para ter base suficiente para me manter dentro da ETE e aproveitar ao máximo essa oportunidade", declarou.

"Agora, tudo isso foi jogado fora. Enquanto alguns alunos se esforçaram e sonharam com essa chance, outros que nunca abriram o caderno poderão entrar simplesmente por “sorte”. Isso não é inclusão — isso é injustiça", completou a jovem. 

 

UMES-PE protocola pedido de diálogo sobre ingresso nas ETEs

Mais cedo, Kleyton Pimentel, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UMES-PE), afirmou à coluna Enem e Educação que a entidade, em conjunto com estudantes das ETEs, vai protocolar um ofício nesta sexta-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas, solicitando a abertura de diálogo com a adminsitração estadual para a construção de uma proposta coletiva.

A UMES também pretende procurar a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para ampliar o debate sobre o tema. “Muitos estudantes do Ensino Fundamental 2 passam todo o período do 8º e 9º ano estudando para ingressar na ETE. Muitos abdicam de lazer, e alguns até do trabalho que tinham para ajudar na renda da família”, afirmou Pimentel.

Segundo o estudante, a discussão não é sobre meritocracia “porque ela só existe em um país justo, onde todos têm as mesmas oportunidades, e não é o caso do Brasil”, mas sobre uma mudança repentina no processo de seleção, feita sem diálogo com a comunidade escolar.

“Queremos que o Governo do Estado invista nas ETEs para ampliar o número de vagas e permitir que mais jovens ingressem nessas escolas — e não transformar a educação em uma roleta, como se fosse um jogo”, concluiu o presidente da UMES-PE.

O que diz o edital?

O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

As oportunidades estão disponíveis nas 56 ETEs espalhadas por todas as regiões do estado. Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.

Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda à sexta, das 10h às 12h.

O sorteio seria realizado no dia 17 de novembro, com publicação da lista de sorteados e cadastro reserva em até 24 horas após sua realização. A divulgação do resultado definitivo estava prevista para 24 de novembro.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Veja como será o tempo em Pernambuco no fim de semana (24 a 26/10)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como será o tempo em Pernambuco no fim de semana (24 a 26/10)
Sem estratégia clara, oposição na Alepe abre espaço para governadora usar maioria na casa para derrotar proposições na área de economia
Coluna JC Negócios

Sem estratégia clara, oposição na Alepe abre espaço para governadora usar maioria na casa para derrotar proposições na área de economia

Compartilhe

Tags