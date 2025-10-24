Após críticas, Governo de Pernambuco suspende sorteio para ingresso em Escolas Técnicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a SEE, a medida visava garantir equidade no acesso às vagas e ampliar a oportunidade de educação profissional para todos os estudantes

Clique aqui e escute a matéria

Nessa quinta-feira (23), a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) anunciou que o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) seria realizado por meio de sorteio público eletrônico.

O edital lançado oferecia 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, com inscrições de 28 de outubro a 7 de novembro, pelo site www.educacao.pe.gov.br.

Segundo a secretaria, a medida buscava "garantir equidade na distribuição das vagas, promovendo o acesso de estudantes oriundos de todas as redes de ensino à educação profissional de qualidade”.

No entanto, a decisão gerou forte reação contrária à novidade. Em uma publicação nas redes sociais da SEE, que já acumula mais de 10,3 mil comentários, alunos e professores afirmaram que a mudança no formato de ingresso deveria ter passado por uma consulta pública.

Questionada nesta sexta-feira (24) pela coluna Enem e Educação, a pasta informou que voltará atrás e manterá a prova de admissão como forma de ingresso. O edital atualizado será republicado na edição do Diário Oficial deste sábado (25).

O processo seletivo para as ETEs vem sendo realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação contém 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Uma estudante pernambucana, que não quis ser identificada, afirmou ter se sentindo injustiçada com a decisão do Governo de Pernambuco em mudar o processo para sorteio eletrônico. "Passei um ano e meio estudando — me dedicando todos os dias, abrindo mão de lazer, sono e tempo com a minha família — para conseguir uma vaga. Eu não estudava apenas para passar, mas para ter base suficiente para me manter dentro da ETE e aproveitar ao máximo essa oportunidade", declarou.

"Agora, tudo isso foi jogado fora. Enquanto alguns alunos se esforçaram e sonharam com essa chance, outros que nunca abriram o caderno poderão entrar simplesmente por “sorte”. Isso não é inclusão — isso é injustiça", completou a jovem.

UMES-PE protocola pedido de diálogo sobre ingresso nas ETEs

Mais cedo, Kleyton Pimentel, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UMES-PE), afirmou à coluna Enem e Educação que a entidade, em conjunto com estudantes das ETEs, vai protocolar um ofício nesta sexta-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas, solicitando a abertura de diálogo com a adminsitração estadual para a construção de uma proposta coletiva.

A UMES também pretende procurar a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para ampliar o debate sobre o tema. “Muitos estudantes do Ensino Fundamental 2 passam todo o período do 8º e 9º ano estudando para ingressar na ETE. Muitos abdicam de lazer, e alguns até do trabalho que tinham para ajudar na renda da família”, afirmou Pimentel.

Segundo o estudante, a discussão não é sobre meritocracia “porque ela só existe em um país justo, onde todos têm as mesmas oportunidades, e não é o caso do Brasil”, mas sobre uma mudança repentina no processo de seleção, feita sem diálogo com a comunidade escolar.

“Queremos que o Governo do Estado invista nas ETEs para ampliar o número de vagas e permitir que mais jovens ingressem nessas escolas — e não transformar a educação em uma roleta, como se fosse um jogo”, concluiu o presidente da UMES-PE.

O que diz o edital?

O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

As oportunidades estão disponíveis nas 56 ETEs espalhadas por todas as regiões do estado. Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.

Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda à sexta, das 10h às 12h.

O sorteio seria realizado no dia 17 de novembro, com publicação da lista de sorteados e cadastro reserva em até 24 horas após sua realização. A divulgação do resultado definitivo estava prevista para 24 de novembro.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />