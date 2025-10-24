Após críticas, Governo de Pernambuco suspende sorteio para ingresso em Escolas Técnicas
Segundo a SEE, a medida visava garantir equidade no acesso às vagas e ampliar a oportunidade de educação profissional para todos os estudantes
Nessa quinta-feira (23), a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) anunciou que o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) seria realizado por meio de sorteio público eletrônico.
O edital lançado oferecia 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, com inscrições de 28 de outubro a 7 de novembro, pelo site www.educacao.pe.gov.br.
Segundo a secretaria, a medida buscava "garantir equidade na distribuição das vagas, promovendo o acesso de estudantes oriundos de todas as redes de ensino à educação profissional de qualidade”.
No entanto, a decisão gerou forte reação contrária à novidade. Em uma publicação nas redes sociais da SEE, que já acumula mais de 10,3 mil comentários, alunos e professores afirmaram que a mudança no formato de ingresso deveria ter passado por uma consulta pública.
Questionada nesta sexta-feira (24) pela coluna Enem e Educação, a pasta informou que voltará atrás e manterá a prova de admissão como forma de ingresso. O edital atualizado será republicado na edição do Diário Oficial deste sábado (25).
O processo seletivo para as ETEs vem sendo realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação contém 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Uma estudante pernambucana, que não quis ser identificada, afirmou ter se sentindo injustiçada com a decisão do Governo de Pernambuco em mudar o processo para sorteio eletrônico. "Passei um ano e meio estudando — me dedicando todos os dias, abrindo mão de lazer, sono e tempo com a minha família — para conseguir uma vaga. Eu não estudava apenas para passar, mas para ter base suficiente para me manter dentro da ETE e aproveitar ao máximo essa oportunidade", declarou.
"Agora, tudo isso foi jogado fora. Enquanto alguns alunos se esforçaram e sonharam com essa chance, outros que nunca abriram o caderno poderão entrar simplesmente por “sorte”. Isso não é inclusão — isso é injustiça", completou a jovem.
UMES-PE protocola pedido de diálogo sobre ingresso nas ETEs
Mais cedo, Kleyton Pimentel, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UMES-PE), afirmou à coluna Enem e Educação que a entidade, em conjunto com estudantes das ETEs, vai protocolar um ofício nesta sexta-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas, solicitando a abertura de diálogo com a adminsitração estadual para a construção de uma proposta coletiva.
A UMES também pretende procurar a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para ampliar o debate sobre o tema. “Muitos estudantes do Ensino Fundamental 2 passam todo o período do 8º e 9º ano estudando para ingressar na ETE. Muitos abdicam de lazer, e alguns até do trabalho que tinham para ajudar na renda da família”, afirmou Pimentel.
Segundo o estudante, a discussão não é sobre meritocracia “porque ela só existe em um país justo, onde todos têm as mesmas oportunidades, e não é o caso do Brasil”, mas sobre uma mudança repentina no processo de seleção, feita sem diálogo com a comunidade escolar.
“Queremos que o Governo do Estado invista nas ETEs para ampliar o número de vagas e permitir que mais jovens ingressem nessas escolas — e não transformar a educação em uma roleta, como se fosse um jogo”, concluiu o presidente da UMES-PE.
O que diz o edital?
O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.
As oportunidades estão disponíveis nas 56 ETEs espalhadas por todas as regiões do estado. Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.
Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda à sexta, das 10h às 12h.
O sorteio seria realizado no dia 17 de novembro, com publicação da lista de sorteados e cadastro reserva em até 24 horas após sua realização. A divulgação do resultado definitivo estava prevista para 24 de novembro.
